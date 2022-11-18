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鳥迷看過來 寒林豆雁首發團已扺高雄茄萣濕地

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
寒林豆雁已扺達高雄茄萣濕地，鳥迷又有眼福了，圖／高雄市茄萣區觀光發展協會朱南平提供
寒林豆雁已扺達高雄茄萣濕地，鳥迷又有眼福了，圖／高雄市茄萣區觀光發展協會朱南平提供

去年造成鳥友瘋迷的寒林豆雁，這個月15日再度現蹤茄萣濕地高雄市養工處觀察發現，首發團已有6隻扺達，鳥迷有眼福了。

高市養工處表示，茄萣濕地是東亞候鳥遷徙路徑重要的中繼點，每年有大量候鳥前來度冬，是國際鳥盟列名的重要野鳥棲地。去年候鳥季，同時期約22隻豆雁來，是台灣有紀錄以來的最大族群，足足停留超過2個月。

去年讓鳥友瘋迷的寒林豆雁，今年11月15也再度於茄萣濕地現蹤，目前已來了6隻。養工處表示，茄萣濕地今年很熱鬧，黑面琵鷺9月27日提前來，上個月已突破百隻；雁鴨科也來了500多隻，但提醒鳥友，賞鳥務必要保持距離，保持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」等原則。

寒林豆雁已扺達高雄茄萣濕地，鳥迷又有眼福了，圖／高雄市茄萣區觀光發展協會朱南平提供
寒林豆雁已扺達高雄茄萣濕地，鳥迷又有眼福了，圖／高雄市茄萣區觀光發展協會朱南平提供
去年讓鳥迷為之瘋狂的寒林豆雁，今年又來了。圖／高雄市茄萣區觀光發展協會朱南平提供
去年讓鳥迷為之瘋狂的寒林豆雁，今年又來了。圖／高雄市茄萣區觀光發展協會朱南平提供

濕地 賞鳥 黑面琵鷺 高雄市

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