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整合南高屏生活圈 高市啟動公共運輸月票計畫

中央社／ 高雄18日電
高市交通局今天表示，已與台南市交通局及屏東觀交處研商高南屏公共運輸月票方案計畫，預計年底推出方案，向交通部申請經費後實行。圖／本報資料照片
高市交通局今天表示，已與台南市交通局及屏東觀交處研商高南屏公共運輸月票方案計畫，預計年底推出方案，向交通部申請經費後實行。圖／本報資料照片

交通部公布各縣市均可申請月票方案及補助，高市交通局今天表示，已與台南市交通局及屏東觀交處研商高南屏公共運輸月票方案計畫，預計年底推出方案，向交通部申請經費後實行。

高雄市交通局今天新聞稿表示，交通部公布各縣市均可申請月票方案及補助，而台南、高雄、屏東因同為一日生活圈，因此，高雄市政府交通局將與台南市交通局及屏東觀交處共同研商高南屏公共運輸月票方案計畫。

交通局表示，方案規劃以高雄MeNGo月票為核心，納入台鐵及城際公路客運，並整合既有捷運、輕軌、市區公車、YouBike2.0、共享機車及計程車等公共運輸系統，預計年底推出方案，向交通部申請經費後實行。

交通局指出，除已接洽台南及屏東縣政府研議月票方案所涉及票證整合技術與後台清分及定價等課題外，也啟動與交通部研議台鐵票證系統整合服務討論。

未來南高屏地區（高雄、台南、屏東）月票將延續MeNGo平台，將台鐵及城際公路客運納入月票方案，提供城際交通服務，再加上MeNGo已整合的捷運、公車、輕軌及輔助共享運具等，讓生活圈民眾都可享受MeNGo便利服務。

高雄市自民國107年9月完成MeNGO交通運具整合平台，整合高雄市捷運、輕軌、公車、公路客運、渡輪及YouBike2.0、計程車及共享機車等多元運具，並針對全票及學生推出不同月票方案，提供民眾選擇。

屏東縣政府 台南 交通部 高捷 台鐵 輕軌

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