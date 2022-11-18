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寒林豆雁再光臨 高雄茄萣濕地候鳥季熱鬧展開

中央社／ 高雄18日電

高雄茄萣濕地今年再度迎來寒林豆雁光臨，高雄市工務局今天表示，寒林豆雁日前驚喜現蹤，目前已觀察到6隻。而黑面琵鷺上個月也觀察到破百隻，雁鴨科也有500多隻，相當熱鬧。

高雄市工務局養護工程處今天新聞稿表示，高雄茄萣濕地去年11月12日出現寒林豆雁，並觀測到同時間約有22隻寒林豆雁聚集，是台灣紀錄以來最大數量，且整整停留超過2個月的時間，讓茄萣濕地寫下輝煌紀錄。

養工處表示，寒林豆雁今年也在11月15日驚喜現蹤，目前已觀察到6隻；接續2年都在11月抵達茄萣濕地，令人驚喜。此外，今年黑面琵鷺自9月27日提前到來後，上月觀察已破百隻，雁鴨科也有500多隻，相當熱鬧。

工務局指出，隨著東北季風的吹拂漸強，南飛避寒的候鳥陸續飛抵台灣，準備在台渡過冬，茄萣濕地是東亞候鳥遷徙路徑重要的中繼點之一，每年都有大量候鳥停留度冬，更被國際鳥盟列為重要野鳥棲地。

養工處表示，近年透過與學校及民間保育團體合作，長期投入茄萣濕地的生態監測、棲地巡守管理及生態教育推廣，茄萣濕地已成為賞鳥愛好者的口袋名單。養工處將持續營造鳥類友善棲地，迎接遠道而來的候鳥嬌客。

濕地 黑面琵鷺 高雄市

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