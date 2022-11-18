屏東榮總歷時1千天開幕蘇貞昌從停車位談起 背後有原因

斥資百億打造屏東榮民總醫院，歷時1千天的工期，今在原大武營區盛大開幕，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌出席，蘇貞昌致詞時提到，他第一次來從停車位講起，最後被媒體說他發飆，看醫院不看醫療器材，先看停車場。蘇說，那是因為當一個沒有一官半職，陪著高齡母親，在人生最後階段到醫院看病，要自己開車、找停車位，將母親抱下來，從車子下來到醫院等待病床，才會知道到醫院要先從停車位看起。

蘇貞昌說，人都會生老病死，都要醫師照顧，如果社經地位高，資源豐富，但如果沒有這方面優勢條件，就要看政府有沒有擔起照顧，有最關心人民照顧人民的蔡總統上任以來，要改變偏鄉，照顧弱勢，屏東狹長一百多公里縣境內，沒有醫學中心等級大醫院，從屏北高樹、里港要趕到高雄也要三十分鐘。屏南恆春枋山車程，要兩小時以上，往往遺憾在路上。

蘇貞昌是屏東老縣長，他說，他上任行政院長後多次南下視察，除促進大型醫院的建成外，更要讓醫院真正成為能夠照顧病人的醫院，提供在地鄉親更好的醫療服務。

蘇貞昌致詞說，特別肯定立委周春米從2015年擔任立委後開始奔走，協調相關單位，過程中多少次到行政院長辦公室，跟他爭取要求。蘇也提到他第一次到屏東榮總，詢問院長停車位有多少個，最後被媒體形容他發飆，看醫院不看醫療器材，先看停車位。

蘇貞昌說，這是因為一個沒有一官半職要陪著高齡老母親，在人生最後階段到醫院看病，要自己開車，找停車位，自己抱著母親，從車子下來，進到醫院等待病床的這種人才會知道，到醫院先從停車位看起。

蘇貞昌說，感謝國防部軍方使命必達。所有屏東人知道，大武營是全國訓練傘兵唯一地方，也是年輕人在夏令營時候見識到跳傘，是英雄搖籃，這個地方過去充滿崇敬。但隨著國家需要，時代更迭，建醫院需要國防部、軍方、退輔會協助，在蔡總統指示下，全面配合。

蘇貞昌說，醫護人員須輪值、上夜班，為讓醫護人員在各個方面獲更完善照顧，特別加碼幾十億預算，興建醫護人員宿舍，他強調，透過團結合作，才能讓醫護人員充分發揮醫療服務功能。