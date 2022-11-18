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金門2校中央廚房落成 中小學營養午餐里程碑

中央社／ 金門縣18日電
金門縣賢庵國小中央廚房18日落成啟用，中央廚房屋頂以金門馬背造型意象顯現，整體外觀用色活潑，來賓形容宛如飯店，期待學子健康用餐、快樂學習。 中央社
金門縣賢庵國小中央廚房18日落成啟用，中央廚房屋頂以金門馬背造型意象顯現，整體外觀用色活潑，來賓形容宛如飯店，期待學子健康用餐、快樂學習。 中央社

歷時1年多規劃與建置，烈嶼鄉的烈嶼國中、金城鎮的賢庵國小中央廚房今天分別落成啟用，為金門國中小學首例。金門縣長楊鎮浯肯定這是金門縣學校營養午餐里程碑。

教育部國教署專委邱秋嬋、縣府教育處長黃雅芬、烈嶼鄉長洪若珊和地方民代多人出席2校中央廚房落成啟用典禮。楊鎮浯致詞表示，配合教育部「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，縣府向中央爭取補助經費超過新台幣8000萬元，分別在烈嶼國中及賢庵國小各新建1座中央廚房，縣府並加碼在金寧、金沙及烈嶼等學區成立食材聯合採購聯盟，為的就是要讓金門學子吃得健康，安心學習。

剪綵後，烈嶼國中校長黃文華、賢庵國小校長楊肅健分別引領導覽中央廚房建置。黃文華表示，學校中央廚房整體建築以百年大計為規劃設計，與既有教室建築群連結，順應東北季風流動與導入西南氣流，使建築物更適應周邊與融入環境，並強調日照、通風、採光，達到綠建築設計標準。

另外，賢庵國小中央廚房屋頂以金門馬背造型意象顯現，行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志讚揚外觀美侖美奐，用色活潑，宛如飯店；楊肅健感謝鄉親提供土地，他表示，廚房空間設置分區管控，防止交叉汙染，並特別在2樓設置烘焙室，未來學生不但有機會吃到西餐，還可動手做小點心。

教育處說明，中央廚房啟用後，透過全新廚房設備，加上營養師人力進駐，統籌規畫營養午餐菜單設計、採購國產可溯源優質食材，並且導入智慧化資訊系統，全程AI管理配送路徑、時間及溫度等，供應師生營養均衡、安全衛生的餐點，讓師生享有更好的飲食照顧。

烈嶼國中的中央廚房同時對學區內的卓環、上岐國小300名學子配送午餐；賢庵國小則是同時供應垵湖分校、古城國小共548名師生午餐。

廚房 金門 綠建築

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