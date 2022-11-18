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屏東榮總開幕 蔡總統：家鄉取得高品質醫療服務

中央社／ 屏東縣18日電
屏東榮民總醫院18日開幕，總統蔡英文（右5）、行政院長蘇貞昌（左4）、屏東縣長潘孟安（右4）等人到場見證，蔡總統致詞時指出，屏東鄉親不必再舟車勞頓，在家鄉就能取得高品質、高效率的醫療服務。 中央社
屏東榮民總醫院18日開幕，總統蔡英文（右5）、行政院長蘇貞昌（左4）、屏東縣長潘孟安（右4）等人到場見證，蔡總統致詞時指出，屏東鄉親不必再舟車勞頓，在家鄉就能取得高品質、高效率的醫療服務。 中央社

屏東榮民總醫院今天開幕，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌到場見證，蔡總統致詞時指出，屏東鄉親不必再舟車勞頓，在家鄉就能取得高品質、高效率的醫療服務。

屏東榮民總醫院由屏東縣政府提案，歷時3年建設，建築設備及人員培訓耗資新台幣108億元，分為南、北棟的綠能智慧醫院，有內、外科、急重症醫學及綜合醫學設置35個臨床科部，可提供惡性腫瘤、重大多重創傷、急性心肌梗塞、急性腦中風、高風險妊娠、嬰幼兒重症等急重難症醫療服務。

蔡總統表示，過去屏東有很多急重症患者必須跨過高屏溪到高雄大醫院看診，是辛苦又沉重的負擔，感謝榮總團隊、退輔會、國防部與縣府齊心協力下，透過立委周春米在中央協調，找到用地可行解套，加速計畫執行，未來會有醫院、健康樂活休憩園區、文創園區等多元規劃，讓更多的鄉親一起使用。

蔡總統指出，屏東榮總有最先進的醫療設備可以解決急重症醫療資源不足的問題，屏東鄉親不必舟車勞頓，在家鄉就可以取得高效率、高品質醫療服務，也期待屏東榮總與屏東地區所有醫療院所共同合作，提供完善醫療及長期照護服務，同時期許在教學研究上有豐碩成果，往醫學中心邁進。

蘇貞昌表示，狹長100多公里的屏東縣境內，沒有醫學中心等級的大醫院，民眾從屏北高樹鄉到高雄要30分鐘、從恆春半島更要2小時以上 ，路程遙遠，「往往就要遺憾在路上」，屏東榮總完工後，要為屏東人守護健康。

蘇貞昌提及，醫院動工後，陸續視察地下室開挖、停車數量、儀器設備、人力配置、醫護宿舍等，樣樣盤點，因為「屏東不只要有大醫院，也要有最好的團隊。」

屏東縣長潘孟安說，「交通」與「醫療」一直都是屏東人心中的痛，醫療後送路程遠、人力與資源不足，造成傷痛與遺憾刻骨銘心，爭取醫療平權與資源是使命，因此，屏東榮總的開幕對屏東醫療是重要的里程碑。

高雄榮民總醫院院長林曜祥表示，工程期間面臨俄烏戰爭物價高漲及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，但後也因疫情重新省思，現在院內所有樓層都有單獨空調系統，也因為這樣的改變，應是目前對抗新興傳染病最好的一家醫院。

林曜祥說，為實現急重症醫療屏東在地化的宗旨，預計3至5年逐年通過各項認證，共同守護屏東鄉親的健康。

屏東榮總11月18日將正式營運，縣長潘孟安率領縣府團隊參訪，潘孟安感動說，屏東人不必跨越高屏溪看病，屏東就能享有醫療平權，不負鄉親所託。圖／屏東縣府提供
屏東榮總11月18日將正式營運，縣長潘孟安率領縣府團隊參訪，潘孟安感動說，屏東人不必跨越高屏溪看病，屏東就能享有醫療平權，不負鄉親所託。圖／屏東縣府提供

屏東榮民總醫院指出，7日開放網路預約及人工電話掛號服務，21日開診，目前統計已預掛235人。

屏東縣政府 榮總 榮民

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