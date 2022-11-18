利多！高雄銀行提供200萬贊助在地運動選手

高雄市府設立運發基金，為支持高雄市政府推動運動賽事，高雄銀行宣布投入200萬元贊助亞奧（帕）運、大專校院及高中職以上選手，預計有59位選手符合資格，以實際行動為培養優秀體育選手盡一份心力。

高雄銀行由高雄市府出資成立，目前由財政局長陳勇勝兼任董事長。財政局表示，市長陳其邁上任後重視選手培訓及運動賽事發展，督請高雄銀行響應培育本市優秀選手相關計畫，高銀今天召開「贊助運動競技審議委員會」，決議提供贊助金200萬元給優異選手，讓選手沒有後顧之憂。

陳勇勝指出，高雄銀行針對亞奧（帕）運級別、大專校院以上、高中職以上之選手提供贊助金200萬元，本次符合資格的績優選手59位，可在接獲通知後提出申請。

此外，高雄銀行也提供績優退役運動選手工作機會，退役後有機會轉任高銀，保障運動選手的完整職涯發展。