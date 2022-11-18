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國際移民節嘉年華20日登場 邀市民環遊世界

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
2022國際移民節嘉年華20日在高雄鳳山衛武營榕園廣場，主辦單位邀大家一同來參與多元文化盛宴。圖／高雄市新住民會館提供
2022國際移民節嘉年華20日在高雄鳳山衛武營榕園廣場，主辦單位邀大家一同來參與多元文化盛宴。圖／高雄市新住民會館提供

擁有多元族群且能彼此尊重與接納，是台灣最美麗風景之一！基督教芥菜種會承接高雄市政府新住民會館服務，今年以「一同環遊世界」為主題，20日舉辦2022國際移民節嘉年華，來自菲律賓、印尼、越南等國家新住民帶來精采表演，新二代也將展現多元才藝，現場有土耳其、牙買加等異國美食，邀請市民擁抱異文化，在台灣也能「環遊世界」。

抗疫之路走了2年多，疫情改變大家的生活，在台新住民也飽受思鄉之苦，高雄市新住民人數為全台第二高，隨新冠肺炎疫情降溫，活動逐漸復甦，高雄市2022國際移民節嘉年華將在本周日登場，有逾300名新住民報名參與，反應十分熱烈。當天開幕式有來自印尼、馬來西亞和土耳其等10個團隊，配合各國音樂，穿著國服快閃出場，活動現場設置近40個攤位，主辦單位也安排踩高蹺、袋鼠跳趣味競賽炒熱氣氛。

長期致力於社區服務工作的芥菜種會，107年起承辦高雄市新興新住民家庭服務中心，今年進一步接下高雄市政府新住民會館，作為全市新住民後盾，幫助他們融入社區，建立歸屬感。

芥菜種會執行長李肇家說，高雄市新興新住民家庭服務結合芥菜種會現有社區工作，建立在地支持網絡，使新住民生活得以穩健，同時透過培力課程、親子共學等活動，成為新住民人才培育的重要平台，邀請高雄市民前往參與移民節活動，讓更多人看見新住民的光，也看見新二代的力量與希望。

近40個攤位中，新二代負責規畫5個闖關遊戲，也肩負活動主持任務，同時參與泰國揚琴演奏。此次活動合辦單位文藻外語大學、高雄市新住民多元文化推廣協會和藻到新力量團隊（文藻USR新住民／新移工關懷增能計畫）提供資源，推出土耳其、牙買加等異國美食攤位，及玻利維亞、摩洛哥等手作文創，還有芥菜種會防救災小學堂等，活動精采可期。

新住民 高雄市 土耳其

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