影／屏東榮總今開幕 國民黨2議員出席遭阻擋 院方：誤會

屏東縣民引頸期盼屏東榮總今開幕，因蔡英文總統、行政院長蘇貞昌出席，現場層層維安，國民黨籍的議員陳揚、唐玉琴，今出席進場時，突遭工作人員阻擋，兩人最後氣憤離場。屏東榮總表示，院方在聯繫溝通上有誤會，院長會後將登門親自致歉。

陳揚氣憤說，他有收到邀請卡，從進入到簽到總共被攔3次。他身上穿的背心沒有號次，只有寫「縣議員陳揚」，他以議員身份出席，卻遭層層阻擋，感覺不被受尊重。

陳揚說，典禮是9點半開始，他知道要安檢，所以特別提早9點到場，他報到領取通行證後，要進去榮總大門，在入口處當場被攔了三次，一名穿西裝的人員看到他的背心國民黨黨徽，接著說「不能進去，要確認一下」。

陳揚說，因為當時現場後面還好很多人在排隊，他離開隊伍到一旁等候，但都沒有人告訴他可不可以進去，後來問一旁衛生局人員，現場他的衣服背心沒有號碼，可以穿背心，後來他就排第二次、第三次，但到第三次又說不能進去。

陳揚說，當下他決定不出席了，直接離開，雖然縣府人員後續出現協調，也有請院長出面，但他認為「太不受尊重了，今天我們不是不請自來，有邀請卡」，當下真的讓他深刻體會到「醫療資源原來也有分顏色」。

陳揚決定氣憤離開時，遇到剛好進場的藍營議員唐玉琴，唐玉琴她騎摩托車，在第一關路口時就被攔下來，核對身分，現場人員要求不能有選舉旗幟標示，一開始工作人員還找不到她的名字不能放行，後來一旁警察協助在名冊上找到唐玉琴名字後，放行進入，唐玉琴無奈說，「騎機車的不是人哦」。

唐玉琴說，她平常穿背心，她將機車上的選舉旗幟拆下來，也將背心號碼撕了，要進去時看到陳揚也被阻擋在外要離去，她決定聲援陳揚，最後兩人離開未出席典禮。