陳柏惟喻議會像自助餐 讚陳建良是咖哩醬料讓味道豐富

距選舉剩下一周多，前立委陳柏惟18日上午再度到高雄市三民區，輔選無黨籍市議員候選人陳建良，陪著他到陽明早市拜票。陳柏惟將議會比喻為自助餐，每個人有不同特色，大黨像雞腿或排骨，小黨像配菜，「建良則像咖哩醬料，沒有他也可以，有了味道卻會很豐富」。

陳柏惟說，陳建良是年輕人代表，比背後團隊或組織派系會輸，比在地經營的時間也會輸，但從未來發展性及政治實務工作看，陳建良是瞭解現實、堅持理想的人，如果是他，這票會給陳建良。

陳柏惟近來多次到高雄與陳建良合體，他2018年曾在三民區代表台灣基進參選市議員，沿途不斷有認識民眾熱情上前打招呼、要求合照，陳建良拜票時也跟攤販們有說有笑，看得出走訪基層的積極度。

早在今年3、4月，陳建良就搶在高雄市長陳其邁之前，推出「抓漏」看板向在地傳奇水電師傅陳財佑致敬，最近則推出「太空戰士」腳踏車隊掃街吸引目光，用不同的創意方式來選舉。陳建良說，他沒有組織或奧援，便在看板、文宣或宣傳車作文章，走自己的路，把最好的一面呈現出來，希望選民給他一個機會，在三民區繼續服務，過程中陳柏惟也給他很多意見。

陳柏惟表示，已數不清第幾次來高雄為陳建良輔選，不過他認為，選舉最後要負責的還是候選人本人，有人覺得曾當過民代的，找助理出來選是搶地盤，但更多時候他們像同事關係，這次他的團隊有3、4個人都出來參選，就是希望當初成就不凡的團隊，這次也可以創造年輕人不一樣的政治歷史。

陳柏惟說，這次許多候選人都在喊「搶救」，不過他自己當年就是沒有喊搶救，才變成立委，選舉是年輕政治工作者接觸人群的方法，從電腦前抱怨開始，到參與政治工作，再當候選人，每個階段都有不同心境他自己就是被鼓勵出來參選的。

他也會鼓勵其他年輕政治工作者，要願意出來為政治努力，有沒有當選不是主要目的，而是過程中有沒有展現最好的一面，民眾有沒有接受你。陳柏惟又拿拍電影來比喻，電影拍好，票房不是自己能決定的，重點是過程中是不是自認完美的作品。