高市前金區建築工地旁近6尺天坑 凌晨4點半修復通車

高雄前金區大同二路一處建築工地疑因施作連續壁不慎，昨晚道路坍塌，自來水管破裂，形成長5米、寬2米、深1.9米的大坑洞，高市府協同各單位及建商連夜搶修，今天凌晨4點30分完成道路修護，恢復通車，強調會追究相關責任。

高雄市繼自強一路建築工地發生道路坍塌，損及7鄰房事件後，前金區大同二路另處建案也疑施工不慎造成道路塌陷，高市工務局獲報後啟動緊急應變，由建築管理處長會同高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會到現場勘查，初判是連續壁開挖不慎，無人傷亡受困。

昨晚這起事故也造成一條40MM的自來水管破裂，自來水公司緊急動搶修至深夜11點半才完成修護。工務局表示，水管搶修後，即馬上調工回填路基，路面再鋪設瀝青，至今日凌晨4點30分完工恢復通車，對於這次道路塌陷事故，市府會持續追究相關責任。