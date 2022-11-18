「一家子兒咕咕叫」首映 高市府送白玉蘿蔔祝力擒金馬

由高雄市政府扶植協拍的電影「一家子兒咕咕叫」入圍本屆金馬獎13項獎項，全片9成場景在市區拍攝，女主角楊麗音母親也是高雄人，「一」片昨晚在高雄首映，高市副市長史哲特別送上美濃白玉蘿蔔，預祝票房火紅，力擒金馬。

「一家子兒咕咕叫」導演詹京霖率金鐘獎影帝游安順、金鐘影后楊麗音及新銳演員李夢苡出席首映會，上百名觀眾到場加油打氣，希望「一」片周末在金馬獎盛典能搏得好彩頭。

高雄市政府2011年起以「高雄人」名義投資優質國片，在本屆入圍13項的電影「咒」、「一家子兒咕咕叫」都是扶植拍攝的強片，另獎助短片作品「講話沒有在聽」、「看海」共同入圍最佳劇情短片，「魍神之夜」入圍最佳動畫短片，「K Series」、「庭中有奇樹」入圍最佳紀錄短片。

導演詹京霖說，高雄主動協助找到符合劇情需求場景，給創作者非常大支持，是全台灣最好協拍中心。