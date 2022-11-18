快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏縣議員政見發表候選人錄影前一天確診 「視訊現身」錄製

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣霧台鄉爭取連任議員杜仁勇，在政見發表會錄影前一天確診，現場改用視訊方式錄製。圖／讀者提供
屏東縣霧台鄉爭取連任議員杜仁勇，在政見發表會錄影前一天確診，現場改用視訊方式錄製。圖／讀者提供

選戰倒數，屏東縣選委會舉辦縣長、議員公辦政見發表會全數錄製完成，縣長3名候選人出席政見會，議員候選人部分呈現兩樣情，原鄉議員候選人幾乎全數出席，第16選區（霧台鄉）爭取連任的議員杜仁勇，即使在錄影前一天確診，錄影當天視訊現身，成為全台首位視訊錄製政見會候選人。但在平地鄉鎮，有些議員選區的候選人幾乎未出席。

屏東縣議會共有16選區，55席次議員，下屆共101人登記參選。第一選區（屏東市）有25人參選，分兩梯次錄製，16個選區在16日全數錄製完，17日全部在網路上線。

屏東縣第16選區（霧台鄉）議員候選人3人參選，杜仁勇、賴天賜與柯海燕，選出一席，爭取連任杜仁勇，錄影前一天確診，但他仍堅持參加政見發表會，選委會工作人員在現場用視訊方式錄製，杜仁勇在家中架起視訊設備，政見會現場，輪到他的時候，杜仁勇透過視訊講述15分鐘政見。

杜仁勇說，政見說明會是讓鄉親了解候選人相關政見平台，「是鄉民的權益，一定要參加」。他在任內為霧台鄉親發聲，爭取設置加油站、百合部落自建屋等，縣府也用「霧台專案」追蹤辦理。

屏東縣議員第一選區候選人基進黨陳秋豪說，有超過四成的議員候選人缺席政見發表會，以他參選的第一選區來說，25名候選人有逾4成缺席，缺席的11名候選人中有6人是現任議員。他說，每一張選票都決定屏東未來四年發展，請鄉親撥空看看政見發表會，將手中的票投給適任的候選人。

第一選區候選人時代力量李承育說，政見發表會是公開向選民說明並承諾必要程序，是最基本態度，但缺席率這麼高。

屏東縣16個選區，原鄉的議員候選人參與踴躍，平地鄉鎮部分，第一選區（屏東市）25人參選，11人缺席，出席率與其他選區相比算是踴躍。有些選區出席僅兩到三人，甚至全部未出席。

屏東縣霧台鄉爭取連任議員杜仁勇，在政見發表會錄影前一天確診，現場改用視訊方式錄製。圖／取自屏東縣選委會公辦政見發表會臉書頻道
屏東縣霧台鄉爭取連任議員杜仁勇，在政見發表會錄影前一天確診，現場改用視訊方式錄製。圖／取自屏東縣選委會公辦政見發表會臉書頻道

屏東縣 議員 政見發表會 屏東縣政府 2022大選

延伸閱讀

「免老人健保」納政見遭諷打臉黃偉哲 邱莉莉：不衝突

校校有「保全」變「保金」 彰化縣選委會印錯黃秀芳政見

萬人造勢與公辦政見會撞期 謝國樑趕場：只能說巧合啦

屏東政見發表 藍綠候選人背對背連正眼都不瞧一眼

相關新聞

高市前金區建築工地旁近6尺天坑 凌晨4點半修復通車

高雄前金區大同二路一處建築工地疑因施作連續壁不慎，昨晚道路坍塌，自來水管破裂，形成長5米、寬2米、深1.9米的大坑洞，高...

高市一工地施工不慎造成道路坍塌 建管處勒令停工開罰

高雄市前金區大同二路一處工地旁的道路，今晚出現長5米、寬2米、深1.9米的坑洞，研判是建商開挖連續壁導致道路塌陷，損壞自...

利多！高雄銀行提供200萬贊助在地運動選手

高雄市府設立運發基金，為支持高雄市政府推動運動賽事，高雄銀行宣布投入200萬元贊助亞奧（帕）運、大專校院及高中職以上選手...

國際移民節嘉年華20日登場 邀市民環遊世界

擁有多元族群且能彼此尊重與接納，是台灣最美麗風景之一！基督教芥菜種會承接高雄市政府新住民會館服務，今年以「一同環遊世界」...

屏東榮民總醫院今開幕 民眾看病不用再跨越高屏溪

屏東榮民總醫院今天舉行開幕活動，包括蔡英文總統，行政院長蘇貞昌以及退輔會副主委李文忠以及多位民意代表等人，都前來參加盛大...

影／屏東榮總今開幕 國民黨2議員出席遭阻擋 院方：誤會

屏東縣民引頸期盼屏東榮總今開幕，因蔡英文總統、行政院長蘇貞昌出席，現場層層維安，國民黨籍的議員陳揚、唐玉琴，今出席進場時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。