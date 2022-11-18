屏縣議員政見發表候選人錄影前一天確診 「視訊現身」錄製

選戰倒數，屏東縣選委會舉辦縣長、議員公辦政見發表會全數錄製完成，縣長3名候選人出席政見會，議員候選人部分呈現兩樣情，原鄉議員候選人幾乎全數出席，第16選區（霧台鄉）爭取連任的議員杜仁勇，即使在錄影前一天確診，錄影當天視訊現身，成為全台首位視訊錄製政見會候選人。但在平地鄉鎮，有些議員選區的候選人幾乎未出席。

屏東縣議會共有16選區，55席次議員，下屆共101人登記參選。第一選區（屏東市）有25人參選，分兩梯次錄製，16個選區在16日全數錄製完，17日全部在網路上線。

屏東縣第16選區（霧台鄉）議員候選人3人參選，杜仁勇、賴天賜與柯海燕，選出一席，爭取連任杜仁勇，錄影前一天確診，但他仍堅持參加政見發表會，選委會工作人員在現場用視訊方式錄製，杜仁勇在家中架起視訊設備，政見會現場，輪到他的時候，杜仁勇透過視訊講述15分鐘政見。

杜仁勇說，政見說明會是讓鄉親了解候選人相關政見平台，「是鄉民的權益，一定要參加」。他在任內為霧台鄉親發聲，爭取設置加油站、百合部落自建屋等，縣府也用「霧台專案」追蹤辦理。

屏東縣議員第一選區候選人基進黨陳秋豪說，有超過四成的議員候選人缺席政見發表會，以他參選的第一選區來說，25名候選人有逾4成缺席，缺席的11名候選人中有6人是現任議員。他說，每一張選票都決定屏東未來四年發展，請鄉親撥空看看政見發表會，將手中的票投給適任的候選人。

第一選區候選人時代力量李承育說，政見發表會是公開向選民說明並承諾必要程序，是最基本態度，但缺席率這麼高。