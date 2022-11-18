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高師大與海洋國家公園管理處簽MOU 共推海洋環境教育
高雄師範大學攜手海洋國家公園管理處推展海洋環境教育，17日簽署合作備忘錄，未來雙方將拓展夥伴關係，在人才、設備、場地及行政資源緊密合作，共創多贏。
合作協議由高師大校長吳連賞與海管處長徐紹良共同簽署，出席見證的營建長吳欣修說，海洋國家公園管理處轄管的東沙環礁及澎湖南方四島2座國家公園，不像其他國家公園，容易親臨體驗，因此內政部特別指示強化海洋環境教育，讓國人更了解海洋保育的重要性，最終達到國家公園資源永續目標。
高師大校長吳連賞說，台灣四面環海，離島眾多，每個島都有豐富生態景觀與環境人文特色，其中澎湖南方四島國家公園具全球聞名的玄武岩特色景觀，在地理位置與人文歷史脈絡中具重要意義。正因特別，將透過環境教育課程規劃、環境教育實踐實習，為這處國家公園的永續發展盡一份心力。相關模式也將作為其他國家公園及海洋型國家公園參考。
海管處長徐紹良強調，為發展海洋國家公園新面貌，將規畫開設以國家公園為主體的課程，含學分班、碩士學位學程、推廣教育班及一般生態旅遊環教活動，由高師大專任教師與國家公園同仁擔任業師協同教學，並以國家公園為主體的教學推廣專責機構，促進環境教育發展及國際交流。
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