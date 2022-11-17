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高市一工地施工不慎造成道路坍塌 建管處勒令停工開罰
高雄市前金區大同二路一處工地旁的道路，今晚出現長5米、寬2米、深1.9米的坑洞，研判是建商開挖連續壁導致道路塌陷，損壞自來水管線，自來水公司水已漏夜搶修。
高雄市再傳建築工地旁疑施工不慎造成道路塌陷，警方獲報後馬上拉封鎖線警戒，並派員管制交通。市府初步場了解，研判是建商開挖施作連續壁不慎，損及道路，損壞自來水管線。
水公司經查破裂的水管是條40MM的用戶管線，將先抽水再進行修復，今晚已漏夜搶修，後續再交由市府回填道路。
高市工務局表示，獲報後即啟動緊急應變，由建築管理處長會同高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會到現場勘查，初步研判是連續壁開挖不慎所致，現場無人員傷亡受困。
工務局表示，建築工地未有維護安全的適當措施及設備，違反建築法第63 條，該已對起、承、監造人處以最高罰鍰，並勒令停工，現場也責成承造商將原有連續壁開挖孔洞回填，並緊急回填水泥砂漿，預計於明早6點前完成修復並通車。工務局重申，施工營造務必將工安列為最優先事項，確保工安意外不再發生。
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