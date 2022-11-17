快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市一工地施工不慎造成道路坍塌 建管處勒令停工開罰

聯合報／ 記者王昭月林品君／高雄即時報導
高市一工地施工不慎造成道路坍塌，建管處勒令停工，漏夜要求搶修。圖／讀者提供
高市一工地施工不慎造成道路坍塌，建管處勒令停工，漏夜要求搶修。圖／讀者提供

高雄市前金區大同二路一處工地旁的道路，今晚出現長5米、寬2米、深1.9米的坑洞，研判是建商開挖連續壁導致道路塌陷，損壞自來水管線，自來水公司水已漏夜搶修。

高雄市再傳建築工地旁疑施工不慎造成道路塌陷，警方獲報後馬上拉封鎖線警戒，並派員管制交通。市府初步場了解，研判是建商開挖施作連續壁不慎，損及道路，損壞自來水管線。

水公司經查破裂的水管是條40MM的用戶管線，將先抽水再進行修復，今晚已漏夜搶修，後續再交由市府回填道路。

高市工務局表示，獲報後即啟動緊急應變，由建築管理處長會同高雄市建築師公會、高雄市土木技師公會到現場勘查，初步研判是連續壁開挖不慎所致，現場無人員傷亡受困。

工務局表示，建築工地未有維護安全的適當措施及設備，違反建築法第63 條，該已對起、承、監造人處以最高罰鍰，並勒令停工，現場也責成承造商將原有連續壁開挖孔洞回填，並緊急回填水泥砂漿，預計於明早6點前完成修復並通車。工務局重申，施工營造務必將工安列為最優先事項，確保工安意外不再發生。

建築 高雄市

延伸閱讀

塌陷處下方水管破裂… 高雄市區現6公尺天坑 警急拉封鎖線

高市副議長陸淑美力拚八連霸 本土劇藝人周六站台

高市青年局「創意築夢巢」 遞伊家獲選為進駐第一家

靠違法回填廢棄物爽賺上百萬 連地主都親自開怪手來埋

相關新聞

高市前金區建築工地旁近6尺天坑 凌晨4點半修復通車

高雄前金區大同二路一處建築工地疑因施作連續壁不慎，昨晚道路坍塌，自來水管破裂，形成長5米、寬2米、深1.9米的大坑洞，高...

高市一工地施工不慎造成道路坍塌 建管處勒令停工開罰

高雄市前金區大同二路一處工地旁的道路，今晚出現長5米、寬2米、深1.9米的坑洞，研判是建商開挖連續壁導致道路塌陷，損壞自...

利多！高雄銀行提供200萬贊助在地運動選手

高雄市府設立運發基金，為支持高雄市政府推動運動賽事，高雄銀行宣布投入200萬元贊助亞奧（帕）運、大專校院及高中職以上選手...

國際移民節嘉年華20日登場 邀市民環遊世界

擁有多元族群且能彼此尊重與接納，是台灣最美麗風景之一！基督教芥菜種會承接高雄市政府新住民會館服務，今年以「一同環遊世界」...

屏東榮民總醫院今開幕 民眾看病不用再跨越高屏溪

屏東榮民總醫院今天舉行開幕活動，包括蔡英文總統，行政院長蘇貞昌以及退輔會副主委李文忠以及多位民意代表等人，都前來參加盛大...

影／屏東榮總今開幕 國民黨2議員出席遭阻擋 院方：誤會

屏東縣民引頸期盼屏東榮總今開幕，因蔡英文總統、行政院長蘇貞昌出席，現場層層維安，國民黨籍的議員陳揚、唐玉琴，今出席進場時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。