高雄義大跨年999焰火超夯！連假飯店訂房逾九成

高雄義大世界跨年焰火為全台著名跨年活動，今年邁入第14年，迎接2023年，以「紫耀義大 享樂好漾」為主題，將在今年跨年夜施放999秒大型立體藝術焰火，廣邀民眾一同慶祝，甩開疫情沉悶已久的生活，共同享受歡樂跨年休閒時光。

999秒跨年焰火秀將於義大世界大草坪區施放，特別請國際級工藝大師客製手工焰火彈，採最新技術製程，降低煙霧比例，更透過獨家創意設計，翻玩多變圖騰，打造如夜空華爾滋、奇想派對的夢幻般焰火。

為讓民眾有不同觀賞體驗，今年同樣推出義大皇家酒店與義大天悅飯店跨年星光宵夜，能在近距離欣賞焰火；義大天悅飯店9樓空中花園還有星光BBQ，在大草坪旁的高角度觀看點，坐擁絕佳煙火視角。