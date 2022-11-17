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高雄義大跨年999焰火超夯！連假飯店訂房逾九成

聯合報／ 記者陳弘逸林品君／高雄即時報導
高雄義大世界為迎2023年，將在12月31日跨年夜，施放999秒大型立體藝術焰火。圖／義大世界提供
高雄義大世界為迎2023年，將在12月31日跨年夜，施放999秒大型立體藝術焰火。圖／義大世界提供

高雄義大世界跨年焰火為全台著名跨年活動，今年邁入第14年，迎接2023年，以「紫耀義大 享樂好漾」為主題，將在今年跨年夜施放999秒大型立體藝術焰火，廣邀民眾一同慶祝，甩開疫情沉悶已久的生活，共同享受歡樂跨年休閒時光。

999秒跨年焰火秀將於義大世界大草坪區施放，特別請國際級工藝大師客製手工焰火彈，採最新技術製程，降低煙霧比例，更透過獨家創意設計，翻玩多變圖騰，打造如夜空華爾滋、奇想派對的夢幻般焰火。

為讓民眾有不同觀賞體驗，今年同樣推出義大皇家酒店與義大天悅飯店跨年星光宵夜，能在近距離欣賞焰火；義大天悅飯店9樓空中花園還有星光BBQ，在大草坪旁的高角度觀看點，坐擁絕佳煙火視角。

今年全台旅遊解封，加上跨年元旦適逢三天連假，義大皇家酒店與義大天悅飯店九月下旬率先開賣跨年三天兩夜住房專案，開賣至今跨年預訂已逾九成，相當搶手；義大世界也預告，12月初將會公開這次焰火動畫及更多活動獨家細節。

高雄義大世界為迎2023年，將在12月31日跨年夜，施放999秒大型立體藝術焰火。圖／義大世界提供
高雄義大世界為迎2023年，將在12月31日跨年夜，施放999秒大型立體藝術焰火。圖／義大世界提供

義大世界 跨年 酒店

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