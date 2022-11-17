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流標6次終於發包 左營屏山里運動公園12月正式啟用

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
高雄左營屏山里運動公園風雨球場將於今年12月正式開放。圖／高雄原民會提供
高雄左營屏山里運動公園風雨球場將於今年12月正式開放。圖／高雄原民會提供

高雄左營屏山里運動公園風雨球場是北區原住民期待已久，兼具運動及聚會功能的場所，經過6次發包流標，2次經費追加，終於在今年2月開工，今天上午舉辦落成啟用典禮。原先只有規劃風雨球場及公廁，經市長陳其邁1月動土典禮後協調工務局進行周邊整體環境規劃，運動公園現有球場、健體器材、環形步道、公廁、廣場等完整設施。

考量北區原住民運動及聚會場域的需求，風雨球場從108年開始進行建設規劃，109年編列預算，中央經費加上市府自籌款，共計1524萬，不料發包過程卻屢遇阻礙，6次發包全數流標，再遇去年底國內建築造價不斷上漲，以及工人短缺等問題，市府決議追加挹注1100萬，總經費達2658萬，才終於決標。

今年1月市長陳其邁參與風雨球場動土典禮，認為除了風雨球場及公廁，運動公園周遭環境也得一併進行整體規劃，因此協調市府再度追加經費，共計投入3426萬元，工程自今年2月開工，6月由高市府工務局提出周邊景觀規劃方案，最終在11月完成園區所有項目。

球場周圍環境納入規劃，除了擴大球場的功能，還能提高使用人數；新建友善廁所、孩童遊樂區，也讓球場成為更多元、更族群友善的場域。

園區設計採原住民意象，圍牆及柱子皆繪有原住民圖騰，周圍則以原民常用植栽山芙蓉、過山香等進行美化佈置，加深原鄉特色與認同感；球場建物結合綠建築概念，在屋頂設置太陽能光電設施，能源自產自給；園區空間以動線優化為主，打掉圍牆使景觀視野更通透。

左營區屏山里運動公園風雨球場將於今年12月正式開放，之後無論日常運動休閒、舉辦賽事、文化祭儀、原民聚會，甚至是辦喜宴，都能在這個場地舉行。

高雄左營屏山里運動公園風雨球場經過6次發包流標，2次經費追加，終於在今天上午舉行落成啟用典禮。圖／高雄原民會提供
高雄左營屏山里運動公園風雨球場經過6次發包流標，2次經費追加，終於在今天上午舉行落成啟用典禮。圖／高雄原民會提供

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