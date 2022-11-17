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艾司摩爾捨高雄去新北？高市經發局回應了

聯合報／ 記者林巧璉徐白櫻／高雄即時報導

荷商艾司摩爾(ASML)加碼投資台灣，傳出明年7月即將動工，規模也是在台最大的投資案落腳新北，此消息一出在高雄政壇引發論戰。議員黃紹庭批，艾司摩爾去新北不來高雄，打臉蔡英文總統和陳其邁。高市經發局長廖泰翔回應，艾司摩爾確定進駐高雄，將設立辦公室，目前已在選址中。

黃紹庭今批市府說大話，企業布局本來就有自身考量、規畫，市府團隊要做的是如何做好配套，積極爭取企業前來發展，而非企業還沒決定要來，就講了一大篇，把這些都當成政績或選舉紅利。

廖泰翔強調，台積電投資高雄，在楠梓產業園區設廠，今年9月取得建照，目前已動工，期程皆如預期。隨台積電高雄設廠定案，帶動多家半導體產業鏈關鍵大廠都確定加碼投資高雄設廠或設立辦公據點，包括德商默克（Merck）、荷蘭商艾司摩爾（ASML）、美商台灣應用材料（Applied Materials Taiwan）、台灣帆宣等，其中ASML、美商台灣應材在經發局協助下，現正進行辦公室選址作業。

經查證，目前人力銀行網站已掛上艾司摩爾在高雄的職缺，地點就寫在楠梓，需要工程師、行政專員、設施管理專員等人才。目前廠商已有幾個地點正在選址，據了解，最大考量仍是離台積電較近的區塊。

廖泰翔指出，陳其邁與中央合作打造半導體S廊帶，台積電進駐成為關鍵樞紐，吸引半導體上、中、下游完整產業鏈廠商投資高雄，日前半導體S廊帶產學大聯盟成立大會上，包括群聯、台積電、華邦電、穩懋、恩智浦、日月光、穎崴、華泰、默克等97家廠商出席參與。

荷商艾司摩爾最大投資案傳出落腳新北，此消息一出也在高雄引發論戰。記者林巧璉／翻攝
荷商艾司摩爾最大投資案傳出落腳新北，此消息一出也在高雄引發論戰。記者林巧璉／翻攝

台積電 半導體 新北 陳其邁 蔡英文

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