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中欣開發「燕北住宅建案」 中鋼集團員工優先購

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
中欣開發建設「燕北住宅建案」模擬示意圖。記者王昭月／翻攝
中欣開發建設「燕北住宅建案」模擬示意圖。記者王昭月／翻攝

中鋼子公司中欣開發與聯鋼營造合資的中欣開發建設，聯手在高雄燕巢區陸軍工兵訓練中心旁推案，含4戶透天住宅及2樓地下2層，地上10層的集合式住宅大樓，共98戶，2025年底完工，集團員工可優先承購。

中欣開發暫名為「燕北住宅」的這批建案，16日動土，包括母公司中鋼董事長翁朝棟、中鋼結構公司董事長陳火坤、聯鋼營造公司董事長張修齊及中欣開發公司董事長曾晞儒等人與會。

中欣開發建設總經理長呂少墉指出，建案臨近20米中西路，環境清靜，生活機能條件佳，鄰近有義大醫院、中鋼結構公司、聯鋼營造公司，也是機械加工與螺絲工廠聚落所在地，受惠於就業人口紅利，是安居樂業新選擇。

「燕北住宅建案」將委由中鋼集團關係企業聯鋼營造興建，預計2025年底完工，將由參與共同投資的集團公司員工優先承購。這處建案基地面積1142坪，共建98戶，每戶約37坪到51坪，住宅大樓公共設施含健身房、多功能室、環區步道等，頂樓也利用高遮蔽安心通道，連結成無邊際天空庭院

中欣開發為中鋼百分之百子公司，先前在高雄亞洲新灣區興建的「欣灣時代」及在高雄新市鎮推出的「欣橋之心」都造成熱銷，迅速出清。

中欣開發與聯鋼營造合資的中欣開發建設在高雄市燕巢區西燕公園前新推的建案「燕北住宅建案」，16日動工。記者王昭月／翻攝
中欣開發與聯鋼營造合資的中欣開發建設在高雄市燕巢區西燕公園前新推的建案「燕北住宅建案」，16日動工。記者王昭月／翻攝

庭院 透天 中鋼

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