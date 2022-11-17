中欣開發「燕北住宅建案」 中鋼集團員工優先購

中鋼子公司中欣開發與聯鋼營造合資的中欣開發建設，聯手在高雄燕巢區陸軍工兵訓練中心旁推案，含4戶透天住宅及2樓地下2層，地上10層的集合式住宅大樓，共98戶，2025年底完工，集團員工可優先承購。

中欣開發暫名為「燕北住宅」的這批建案，16日動土，包括母公司中鋼董事長翁朝棟、中鋼結構公司董事長陳火坤、聯鋼營造公司董事長張修齊及中欣開發公司董事長曾晞儒等人與會。

中欣開發建設總經理長呂少墉指出，建案臨近20米中西路，環境清靜，生活機能條件佳，鄰近有義大醫院、中鋼結構公司、聯鋼營造公司，也是機械加工與螺絲工廠聚落所在地，受惠於就業人口紅利，是安居樂業新選擇。

「燕北住宅建案」將委由中鋼集團關係企業聯鋼營造興建，預計2025年底完工，將由參與共同投資的集團公司員工優先承購。這處建案基地面積1142坪，共建98戶，每戶約37坪到51坪，住宅大樓公共設施含健身房、多功能室、環區步道等，頂樓也利用高遮蔽安心通道，連結成無邊際天空庭院。

中欣開發為中鋼百分之百子公司，先前在高雄亞洲新灣區興建的「欣灣時代」及在高雄新市鎮推出的「欣橋之心」都造成熱銷，迅速出清。