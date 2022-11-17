快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

澎湖龍門放流近4萬顆銀塔鐘螺 增加海洋資源

中央社／ 澎湖縣17日電

水試所澎湖海洋生物研究中心今天在龍門海域，以三歧管方式放流近4萬顆「銀塔鐘螺」稚螺，可有效延後被獵食者捕食的時間，增裕海洋資源。

水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，今天放流「銀塔鐘螺」稚螺，每顆在0.5公分上下，由水試所人員搭船出海，前往龍門海域以三歧管方式進行放流在水深7公尺的礁岩區海底。

謝恆毅表示，今天放流的近4萬顆鐘螺稚螺，包括0.5公分以上有2萬6000顆、0.5公分以下1萬3000顆，是在台電尖山電廠敦親睦鄰的經費合作下，由澎湖研究中心自行培育。

謝恆毅表示，「銀塔鐘螺」俗稱「鐘螺」，是澎湖潮間帶和亞潮帶常見的大型螺類，極富食用價值，是餐桌上著名的海鮮螺品之一，由於過度捕撈，族群日益稀少，選在龍門海域進行放流，以增裕鐘螺族群。

澎湖 海鮮 台電

延伸閱讀

澎湖縣長選舉 葉竹林：要終結政黨惡鬥

澎湖縣長選舉 陳光復提軍公教離島加給與金馬同級

澎湖2023國際花火節 將結合迪土尼百年慶典閃亮登場

2023年澎湖國際海上花火節 將結合迪士尼百年慶典

相關新聞

高市前金區建築工地旁近6尺天坑 凌晨4點半修復通車

高雄前金區大同二路一處建築工地疑因施作連續壁不慎，昨晚道路坍塌，自來水管破裂，形成長5米、寬2米、深1.9米的大坑洞，高...

高市一工地施工不慎造成道路坍塌 建管處勒令停工開罰

高雄市前金區大同二路一處工地旁的道路，今晚出現長5米、寬2米、深1.9米的坑洞，研判是建商開挖連續壁導致道路塌陷，損壞自...

利多！高雄銀行提供200萬贊助在地運動選手

高雄市府設立運發基金，為支持高雄市政府推動運動賽事，高雄銀行宣布投入200萬元贊助亞奧（帕）運、大專校院及高中職以上選手...

國際移民節嘉年華20日登場 邀市民環遊世界

擁有多元族群且能彼此尊重與接納，是台灣最美麗風景之一！基督教芥菜種會承接高雄市政府新住民會館服務，今年以「一同環遊世界」...

屏東榮民總醫院今開幕 民眾看病不用再跨越高屏溪

屏東榮民總醫院今天舉行開幕活動，包括蔡英文總統，行政院長蘇貞昌以及退輔會副主委李文忠以及多位民意代表等人，都前來參加盛大...

影／屏東榮總今開幕 國民黨2議員出席遭阻擋 院方：誤會

屏東縣民引頸期盼屏東榮總今開幕，因蔡英文總統、行政院長蘇貞昌出席，現場層層維安，國民黨籍的議員陳揚、唐玉琴，今出席進場時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。