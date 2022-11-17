澎湖龍門放流近4萬顆銀塔鐘螺 增加海洋資源
水試所澎湖海洋生物研究中心今天在龍門海域，以三歧管方式放流近4萬顆「銀塔鐘螺」稚螺，可有效延後被獵食者捕食的時間，增裕海洋資源。
水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，今天放流「銀塔鐘螺」稚螺，每顆在0.5公分上下，由水試所人員搭船出海，前往龍門海域以三歧管方式進行放流在水深7公尺的礁岩區海底。
謝恆毅表示，今天放流的近4萬顆鐘螺稚螺，包括0.5公分以上有2萬6000顆、0.5公分以下1萬3000顆，是在台電尖山電廠敦親睦鄰的經費合作下，由澎湖研究中心自行培育。
謝恆毅表示，「銀塔鐘螺」俗稱「鐘螺」，是澎湖潮間帶和亞潮帶常見的大型螺類，極富食用價值，是餐桌上著名的海鮮螺品之一，由於過度捕撈，族群日益稀少，選在龍門海域進行放流，以增裕鐘螺族群。
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