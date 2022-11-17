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同志遊行19日登場 歌手張若凡、變裝皇后都來相挺

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
暌違兩年的高雄同志大遊行活動11月19日下午在高雄鹽埕區公園二路與大勇路口盛大舉行。圖／吳柏源提供
暌違兩年的高雄同志大遊行活動11月19日下午在高雄鹽埕區公園二路與大勇路口盛大舉行。圖／吳柏源提供

高雄同志大遊行19日登場，今年主題為「無體之愛」，盼重新定義身體的美，由發現自己的身體，同理看待他人的身體。遊行活動主要行經鹽埕、苓雅、前金等區，警方當天下午1點起至傍晚6點30分執行交管，部分路線封路管制，人車可避開。

獲Gilead、法喬醫美珍所、RD酒吧等企業支持，暌違兩年的高雄同志大遊行活動重新啟動，11月19日下午在高雄鹽埕區公園二路與大勇路口盛大舉行，2點從鹽埕區公園二路出發，沿五福三路、成功一路、中正四路、大公路、七賢三路、公園二路等路段繞行，下午4點回原集合地點。

設於大勇路終點的舞台，邀性別議題相關組織及台灣同志諮詢熱線南部辦公室、彩虹平權大平台、陽光酷兒中心、高雄市女性權益促進會等NGO團體接女短講，另邀請歌手張若凡、入圍31屆金曲新人楊士弘、知名Youtuber FJ234、黃小愛、N大，變裝皇后表演。

今年舞台前方兩側也設置彩虹市集攤位，包括台灣人權促進會南部辦公室、社團法人台灣獼猴共存推廣協會、國際特赦組織台灣分會、台灣親子共學教育促進會Ｘ大腳小腳親子樂活、愛無懼零極限南方HIV照護聯盟，都將參與。

警方評估，同志遊行當日遇上假日，鹽埕、苓雅、前金區將出現車流、人潮，提醒當日欲前往這些區域的民眾，能能避開管制時段，多搭大眾運輸工具，避免違規停車遭拖吊取締。

暌違兩年的高雄同志大遊行活動重新啟動，11月19日下午在高雄鹽埕區公園二路與大勇路口盛大舉行。圖／吳柏源提供
暌違兩年的高雄同志大遊行活動重新啟動，11月19日下午在高雄鹽埕區公園二路與大勇路口盛大舉行。圖／吳柏源提供

同志遊行 親子 婚姻平權

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