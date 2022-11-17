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高市青年局「創意築夢巢」 遞伊家獲選為進駐第一家
高市青年局推「創意築夢巢」甄選計畫，以中央公園捷運出口旁的「雄校聯」社團養成實驗室充作辦公室，吸引許多青創業者爭取進駐，結果「遞伊家」科技公司拿下優勝，成為進駐企業的第一家。
「遞伊家」主要以社群媒體及電子商務技術提供結合LINE官方帳號的購物解決方案「LINEFANS來粉方案取代開發APP，並導入「TTQS人力發展品質管理系統」透過培訓課程強化顧客信賴度，目前LINE購物直播收單在台灣開放給9個合作商家，遞伊家是高雄唯一。
高市青年局長張以理表示，「創意築夢巢」計畫主要輔導青年創業，進駐期間除提供創業諮詢輔導，也協助介接產官學資源，加速產品優化，也導入社群行銷策略，協助進駐企業開拓更多商機。
「遞伊家」負責人林上智說，以來粉方案取代開發APP，主要是開發APP成本高昂，對小型企業在品牌經營上負擔較大，遞伊家為此整合LINE生態下的工具與技術合作夥伴資源，幫業主跨過數位轉型的高額費用門檻。未來遞伊家進駐後，也將成為經濟部「台灣雲市集Tcloud平台」的資訊服務廠商，協助中小微型企業善用數位科技創新發展。
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