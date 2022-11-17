艾司摩兒不來高雄！ 議員黃紹庭指根本打臉陳其邁

高雄市長陳其邁近來多次談及荷商半導體設備大廠艾司摩兒將到高雄，為產業勾勒美好願景，但艾司摩兒昨卻宣布新廠將落腳新北，高市議員黃紹庭批，企業布局自有考量，民進黨政府卻屢屢替人下決策，狂宣傳，結果台積電7奈米廠緩建，艾司摩兒也不來，牛皮漸漸被吹破了，無異在打臉蔡英文、打臉陳其邁！

黃紹庭說，艾司摩兒是台積電光照製程中重要的設備廠之一，布局向來跟著台積電走，民進黨政府告訴大家，高雄S科技廊帶成形，是全球最完整的半導體聚落，實際上都流於口頭宣傳，現在台積電暫7奈米廠暫緩，艾司摩兒新廠落腳新北，「奉勸民進黨政府，不要再把企業當做政績，選舉上的籌碼，最可悲的是餅畫得很大，最後牛皮吹破了」。

黃表示，過去「花媽」陳菊前市長喊高雄轉型宜居城市喊了12年，結果高雄年輕人依舊不斷北漂、低薪。結果高市府對外指艾司摩兒會進駐S科技廊帶，宣傳得震天價響，最終卻落腳新北，沒有選擇高雄，也不在南台灣，無異打臉蔡英文總統，也打臉陳其邁市長，更令人質疑，高雄是否真的有全球完整的半導體S廊帶？

「不要再吹了，不要再做這種不實的宣傳」，黃紹庭說，企業布局自有其規畫，執政團隊要做的是如何做好配套，積極爭取企業前來發展，而不是企業還沒決定要來，就講了一大篇，當成政績或選舉紅利，

黃紹庭表示，站在在野立場，他們樂見產業轉型，但政府不應動不動就產業宣布決定要不要來，像台積電這次碰全球半導體供應趨緩，訂單變少，擴廠變慢，因此7奈米廠暫緩，但市府宣布台積電要來，卻沒做好配套，導致高雄房價飛漲的後遺症，如台積設廠暫緩，房價又跟著跌落。

「台積電7奈米廠暫緩，高雄人失望了，現在艾司摩兒又不來，高雄又失望」，黃紹庭質疑，市府之前開那麼多支票，到底哪一張會兌現」。