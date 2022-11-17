屏菸基地「屏行宇宙」特展 穿梭時空體驗屏東百年更迭

繼「大武山原創沉浸體驗展」，屏東縣政府再次於屏菸1936文化基地8、9號倉庫推出全新原創沉浸體驗特展「屏行宇宙」，以屏東百年故事為主軸，結合沉浸光影與互動體驗，緩緩訴說屏東的過去、現在與未來，引領民眾化身時空旅人，走進屏行時空，來場探索屏東的宇宙漫遊。

文化處表示，「屏行宇宙」不同於其他沉浸展覽僅關注視覺效果，製作團隊取材台大圖書館、國家圖書館及國立台灣歷史博物館的史料文物，梳理從1930年代迄今屏東人文地貌發展老照片與舊影像，透過新媒體影像熔接技術，建構屏東獨家原創打造的沉浸體驗特展。

本次展覽聚焦屏東百年發展與未來願景，以540度沉浸投影表現歲月更迭的文化印記，透過互動媒體技術讓觀眾與屏東土地上的百工百業對話，有令人懷舊的老字號招牌，同時打造近年國內外獲獎紀錄「屏東之光」廊道。

現場更可看到占地200坪的室內光雕劇場，繁複絢麗的光影，不只展現屏東豐富的藝術盛典及人文風華，更能窺見文化地景的驚人發展與變化。而璀璨多彩的萬花筒與趣味互動裝置，更是讓觀眾得以穿梭四季花果飄香的繽紛世界中，處處可見蘊含溫暖與人文思維的設計巧思及感動。