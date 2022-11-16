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金門真善美聯誼會組團赴大同之家行善 老人家倍感窩心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣「真善美聯誼會」會長洪慧玉今天帶隊到大同之家行善，關懷長輩，反應熱烈。圖／讀者提供
金門縣「真善美聯誼會」會長洪慧玉今天帶隊到大同之家行善，關懷長輩，反應熱烈。圖／讀者提供

最美的天使！金門救國團旗下女性慈善組織「真善美聯誼會」今日在會長洪慧玉、副會長李月黎的帶領，號召了10多位金門在地的女性菁英到大同之家關懷長輩，除了慰問安養老人並致贈加菜金，還跟老人家帶起團康活動，現場反應熱烈。

這是「真善美聯誼會」的首次溫暖行動，學員參與踴躍，此次的主題活動是「守護記憶，樂活健康」，此次活動的幕後推手其實源自金門縣救國團的善行義舉，包括救國團主委陳金福、急難救助委員馬志亮、總幹事陳林淳等人都陪同真善美的委員們前往，受到大同之家主任翁秝蓁的歡迎。

「真善美聯誼會」女性委員包含李素治、蘇莉云、許雪芳、呂宜蓉與安老組長者一起進行「樂活、健康」陪伴及唱跳活動。

洪慧玉表示，此次除了關懷長者食安與身心健康外，也贈送好消化的長米五袋及加菜金，希望金門的長者都能「樂活、健康」，她也強調，大家所做的只是「取之社會、回饋社會」，能夠幫助別人是難得的福氣，希望金門救國團及「真善美聯誼會」能廣傳福氣給需要被關心的人。

翁秝蓁表示，此次活動共約有50位長者參與，大家反應熱烈，長輩都很期待今天救國團的蒞臨，尤其看到這群由洪慧玉會長帶領的資深、美麗的天使團隊，更令大家耳目一新，倍感窩心。

在一連串的團康遊戲、防跌運動後，長者們與救國團交流，開心度過身心愉快的一天，長者們也表達，希望真善美團隊再來的盛情。洪慧玉表示，希望透過更多的關懷活動，展現金門女性的溫柔與知性，未來「真善美聯誼會」慈善天使也會繼續為社會做更多貢獻。

「真善美聯誼會」今日在會長洪慧玉、副會長李月黎的帶領下，到大同之家關懷長輩。圖／讀者提供
「真善美聯誼會」今日在會長洪慧玉、副會長李月黎的帶領下，到大同之家關懷長輩。圖／讀者提供
金門縣「真善美聯誼會」今日在會長洪慧玉的帶領，號召了10多位金門在地的女性菁英到大同之家關懷長輩，現場還跟老人家帶起團康活動，反應熱烈。圖／讀者提供
金門縣「真善美聯誼會」今日在會長洪慧玉的帶領，號召了10多位金門在地的女性菁英到大同之家關懷長輩，現場還跟老人家帶起團康活動，反應熱烈。圖／讀者提供
金門縣「真善美聯誼會」在會長洪慧玉的帶隊下，到大同之家關懷長輩，並致贈慰問品。圖／讀者提供
金門縣「真善美聯誼會」在會長洪慧玉的帶隊下，到大同之家關懷長輩，並致贈慰問品。圖／讀者提供
金門縣「真善美聯誼會」會長洪慧玉今天帶隊到大同之家關懷長輩，跟老人家相見歡，帶起團康活動。圖／讀者提供
金門縣「真善美聯誼會」會長洪慧玉今天帶隊到大同之家關懷長輩，跟老人家相見歡，帶起團康活動。圖／讀者提供

救國團 金門 聯誼

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