影／金酒攜手欣臨 北美好市多明年可買到金門高粱酒

金門高粱酒將前進美國與日韓市場！金酒公司今天下午與知名國際品牌代理商「欣臨集團(THL)」旗下企業「天工生技(TICO)」簽約，未來由該公司在北美及東北亞經銷金門高粱酒，最快明年的第一季就可以在日韓市場買到正宗金門高粱酒，美國市場則要第2到3季，才會鋪貨。

在金門縣政府秘書長陳祥麟與財政處長孫國智、金酒總經理楊駕人的見證下，金酒公司董事長黃怡凱與欣臨集團總經理兼天工生技董事長陳德仁簽訂北美及東北亞區域經銷契約，自明年1月1日起，欣臨集團將運用整體市場通路，引領金酒公司在北美及東北亞市場再創高峰。

陳祥麟表示，金酒已從過往的只在島內銷售，到現在可以行銷到全球，這一刻令人感動，他說，金酒公司長期以來支持著金門的財政與經濟產業，是之稱金門經濟的火車頭；透過今天雙方簽約，相信未來金酒格局會更大，地區的經濟可獲得更好的掖助。

陳德仁表示，該集團是台灣目前最大的外銷代理公司，他們從世界各地代理最好的商品來台灣有將近50年的歷史，集團的年營業額有150億，過去10年他們逐步往海外發展，過去2到3年，他們改把台灣的商品帶到海外，將包括義美、聯華食品帶到海外，賣給外國人，透過這次合作，希望把金門高粱酒帶給外國的好朋友。

陳德仁也透露，目前美國的好市多都有賣五糧液跟茅台，但沒有賣金門高粱酒，希望讓美國年輕人也可以試試高粱酒，或許會做一些調酒變化；他也提及北美市場比台灣人飲酒高出好幾倍，且酒的價格範圍很廣，未來他們會主打中高價的高粱酒，且是親民合理的價格。

黃怡凱則說，金酒公司與欣臨集團都創立超過70幾年，兩公司聯手會是個好的開始，他說，金酒一直想開拓國外市場，在2016年首次參與世界烈酒大賽，到目前為止已得到350面獎牌，那次的敲門，就是告訴大家，金酒要走向國際，但海外佈局不容易，3年前本來要著手海外佈局，但因為疫情只能暫停，這次正式簽約後，希望讓金酒走出海外，與欣臨的合作算是試賣，預計東北亞的市場屢約量要達到800萬、北美則是2千萬。

金酒公司表示，金酒業績近年受到疫情影響不小，但開拓市場腳步未停歇，持續在國際市場積極佈局，這次簽約，可望一舉拓展北美及東北亞市場的經銷通路，自明年起拉高規模將金門高粱酒外銷至美國、加拿大、日本、韓國等地；奠定金酒公司拓展國際市場領域的一大步，無疑將打開世界的能見度，真正讓世界看見金門高粱酒。