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鳳山五甲新特區公園開放 機器人主題遊戲場親子同樂

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市鳳山公12公園完工啟用，吸引大小朋友前往體驗各式遊具。記者徐如宜／攝影
高雄市鳳山公12公園完工啟用，吸引大小朋友前往體驗各式遊具。記者徐如宜／攝影

高雄市鳳山公12公園今天完工啟用，園內「機器人主題遊戲場」，吸引大小朋友前往體驗各式遊具。副市長林欽榮表示，高雄市目前已經開放凹仔底森林公園鳥巢遊戲場、岡山河堤公園練舞功、左營園道遊戲場等特色遊戲場，預計今年底將持續邁進33處特色公園完成目標。

鳳山區第77期重劃區串連五甲、中崙及小港等地，以紅毛港路為區內主要聯外道路，其中位於市道188與紅毛港路交界處的鳳山公12公園今天完工啟用。

鳳山區第77期重劃區公12工程經費4500萬元，面積1.95公頃，為77期重劃區域中面積占地最大的公園。林欽榮指出，規畫設計時舉辦3場公民參與，將居民意見納入設計，也透過小朋友手作工作坊，落實兒童表意權的發聲，打造分齡分區的遊戲空間，以「機器人」為主題構想，打造具有挑戰性、多功能及多元化的遊戲設施。從88快速道路俯視即可看見，也成為鳳山「五甲新特區」的新地標性打卡熱點。

高市府工務局養工處表示，公12公園以機器人為主題發想，結合機器島冒險樂園彩繪圖樣，創造6大主題空間，包括指揮中心（磨石子滑梯、機器人望遠鏡）、逆向救援（攀爬網、圓環爬坡）、擎天救援（巨型旋轉滑梯、垂直攀爬通道）等等。巨型的機器人堡壘藏有許多異次元空間的入口，可通往浩瀚的宇宙，搭上火箭起航吧，來趟穿梭異世界的大冒險旅程。

另外為提供符合各年齡層需求的休憩遊樂設施，園內也設有特色鞦韆、遊戲沙坑等多種選擇，青壯族群及年長者則有多樣新穎的健身訓練套組及質感休憩棚架，讓大人在看顧小孩玩樂之餘，也可在旁滿足體健及社交需求。

家長反映園區中磨石子溜滑梯因坡度大、長度不長，幼齡孩童溜下來恐有危險，一名3、4歲的男童滑下來就差點兒飛出去而嚇哭了。

家長反映園區中磨石子溜滑梯因坡度大、長度不長，幼齡孩童溜下來恐有危險。記者徐如宜／攝影
家長反映園區中磨石子溜滑梯因坡度大、長度不長，幼齡孩童溜下來恐有危險。記者徐如宜／攝影
高雄市鳳山公12公園完工啟用，吸引親子前往體驗各式遊具。記者徐如宜／攝影
高雄市鳳山公12公園完工啟用，吸引親子前往體驗各式遊具。記者徐如宜／攝影
家長反映園區中磨石子溜滑梯因坡度大、長度不長，幼齡孩童溜下來恐有危險。記者徐如宜／攝影
家長反映園區中磨石子溜滑梯因坡度大、長度不長，幼齡孩童溜下來恐有危險。記者徐如宜／攝影
高雄市鳳山公12公園完工啟用，園內「機器人主題遊戲場」，吸引大小朋友前往體驗各式遊具。記者徐如宜／攝影
高雄市鳳山公12公園完工啟用，園內「機器人主題遊戲場」，吸引大小朋友前往體驗各式遊具。記者徐如宜／攝影
高雄市鳳山公12公園完工啟用，園內「機器人主題遊戲場」，吸引大小朋友前往體驗各式遊具。記者徐如宜／攝影
高雄市鳳山公12公園完工啟用，園內「機器人主題遊戲場」，吸引大小朋友前往體驗各式遊具。記者徐如宜／攝影

重劃區 高雄市

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