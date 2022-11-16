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屏安好物展即起在漢神巨蛋登場 35家優質好物一次購足

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「屏東好物展」今起至11/23日在高雄漢神巨蛋廣場登場，35家優質好物一次購足。記者王昭月／攝影
「屏東好物展」今起至11/23日在高雄漢神巨蛋廣場登場，35家優質好物一次購足。記者王昭月／攝影

屏東縣農林漁牧產業發展蓬勃，年產值高達700億，屏縣府為推廣縣內好物，今午由副縣長吳麗雪領軍，宣布「屏安好物展」即起至11月23日在高雄灘神巨蛋購物廣場8樓登場，民眾不必跨越高屏溪，在漢神巨蛋就能一次買足屏東好物。

「屏安好物展」是屏縣府年底壓軸活動，共聚集屏東35家優質農漁畜產品一起展售，週末在市集消費滿499 元，就可抽農產品福袋。

屏東縣農業處表示，屏縣府2020年首次在漢神巨蛋舉辦農特產品展，創下 12 天約 380萬營收佳績。去年受疫情影響停辦，今年復辦，嚴選包含台灣百大件手禮、屏東10大伴手禮、農委會神農獎、農委會水保局農村好物獎、全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑特等獎及在國際獲獎的可可等好物，只在漢神巨蛋獨家展售。

屏東副縣長吳麗雪說，屏東好物展是屏縣府今年最後一檔，也是最大檔次展售活動，高屏是共同生活圈，但跨過高屏溪後，很多民眾不知道屏東的農林畜牧產品，其實占有舉足輕重地位，但過去大多走外銷，為讓在地朋友也能享受優質好物，這次特別在漢神巨蛋推介給大家。

吳麗雪特別點名義香「麻油伯」，指義香出品的黑芝麻醬、白芝麻醬，一打開就能拌麵吃，香氣四溢，另陳家蜂蜜是得獎之作。石斑魚雖被大陸輸入，好消息是已轉進日本市場，供做生魚片、火鍋肉片，除此，屏東特有的櫻花蝦、養得很好的泰國蝦及無腥味的黑豬肉及鴨肉、牛奶等物，來漢神巨蛋，都可一次購足。

「屏東好物展」今起至11/23日在高雄漢神巨蛋廣場登場，35家優質好物一次購足。記者王昭月／攝影
「屏東好物展」今起至11/23日在高雄漢神巨蛋廣場登場，35家優質好物一次購足。記者王昭月／攝影

屏東縣 農委會 蜂蜜

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