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澎湖2023國際花火節 將結合迪土尼百年慶典閃亮登場

聯合報／ 記者王昭月徐如宜／澎湖即時報導
澎湖2023國際花火節， 將結合迪土尼百年慶典閃亮登場。圖／澎湖縣政府提供
澎湖2023國際花火節， 將結合迪土尼百年慶典閃亮登場。圖／澎湖縣政府提供

明年適逢迪士尼100周年，澎湖縣政府今天宣布，暫訂明年4月20日至6月29日在觀音亭園區舉辦的澎湖國際海上花火節，將結合迪士尼百年慶典，帶來一場專屬澎湖的花火盛會。

澎湖縣政府旅遊處表示，屆滿20年的澎湖花火節是全台最長壽活動，被譽為一生必看一次的花火秀，每當七彩煙火沿著觀音亭園區海堤展開，總是製造驚嘆。

明年澎湖花火節的無人機展演主題，將呼應迪士尼百年慶典「奇幻百年．精彩永恆」，期盼吸引更多旅客到澎湖共襄盛舉。

旅遊處長陳美齡表示，澎湖花火節2019年開始引入無人機展演秀，2020年以迪士尼旗下品牌「漫威」推出主題無人機秀，創下52萬人次赴澎。澎湖花火節今年也獲國際節慶協會評選為「2022國際節慶城市」！

澎湖縣縣長賴峰偉表示，澎湖花火節歷久彌新，這次獲選國際節慶城市，將媲美泰國清邁、美國費城、韓國晉州、美國麥卡倫等國際都市。

澎湖縣 花火節 迪士尼

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