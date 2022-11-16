屏南僑勇非營利幼兒園啟用 全縣2歲至小學前入園率達8成

為減輕學齡前幼童家長的負擔，屏東縣政府在既有公立和私立幼兒園外，設置委外經營的非營利幼兒園，不受公幼放寒暑假和提早下課限制；縣長潘孟安今天出席屏東縣最南端的恆春鎮「僑勇非營利幼兒園」揭牌儀式，也是全縣第22個，潘孟安期盼家長除可安心就業，又可免於負擔沈重育兒費用壓力，讓更多孩子獲得照顧。

縣府教育處長江國樑說，勇非營利幼兒園核定招收3歲至入國民小學前幼兒共3班90名幼兒，由社團法人屏東縣宥薰教育協會經營，公部門提供僑勇國小多餘教室場地、設施及設備，結合具教保專業的優質公益法人採成本價格營運。

他說，為讓家長安心就業，非營利幼兒園收托服務時間可配合家長需求，收托時間為上午8時至下午5時，寒、暑假正常上課，並提供延長照顧服務，滿足家長托育需求；第1胎每月收取2000元，第2胎1000元，低收入戶、中低收入戶、第3胎以上子女免繳費用，以減輕家長育兒負擔。