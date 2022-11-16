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屏南僑勇非營利幼兒園啟用 全縣2歲至小學前入園率達8成
為減輕學齡前幼童家長的負擔，屏東縣政府在既有公立和私立幼兒園外，設置委外經營的非營利幼兒園，不受公幼放寒暑假和提早下課限制；縣長潘孟安今天出席屏東縣最南端的恆春鎮「僑勇非營利幼兒園」揭牌儀式，也是全縣第22個，潘孟安期盼家長除可安心就業，又可免於負擔沈重育兒費用壓力，讓更多孩子獲得照顧。
縣府教育處長江國樑說，勇非營利幼兒園核定招收3歲至入國民小學前幼兒共3班90名幼兒，由社團法人屏東縣宥薰教育協會經營，公部門提供僑勇國小多餘教室場地、設施及設備，結合具教保專業的優質公益法人採成本價格營運。
他說，為讓家長安心就業，非營利幼兒園收托服務時間可配合家長需求，收托時間為上午8時至下午5時，寒、暑假正常上課，並提供延長照顧服務，滿足家長托育需求；第1胎每月收取2000元，第2胎1000元，低收入戶、中低收入戶、第3胎以上子女免繳費用，以減輕家長育兒負擔。
潘孟安表示，屏東縣2至5歲幼兒數為1萬9000多人，屏東縣非營利幼兒園數達22園，2歲至入國民小學前幼兒入園率已達8成，近年留縣內小一新生報到率更從7成攀升至9成5，將持續建構安全健康的教育環境，正視台灣少子化危機。
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