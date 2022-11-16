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衛環委員會考察義大醫院 醫療助拓外交深耕越南近十年

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
義大醫療決策委員會主委暨義大醫院院長杜元坤進行簡報。記者陳弘逸／攝影
義大醫療決策委員會主委暨義大醫院院長杜元坤進行簡報。記者陳弘逸／攝影

立法院衛環委員會召委邱泰源今天會同衛福部石崇良次長、健保署高屏業務組、高雄市衛生局暨高雄縣、市醫師公會等36人到義大醫療考察高科技醫療、國際醫療現況，並了解區域醫療整合支援及社區醫療群推展現況。

關於智慧醫療發展，義大醫療決策委員會主委暨義大醫院院長杜元坤指出，從4年前，院方先進醫療技術整合發展委員會的智慧醫療中心播種計畫，已執行26件院內AI研究計畫；另與國內ICT大廠、AI新創公司及院校學研團隊合作14件各式AI研究專案，增取近2700萬元研發投資。

談及退化性關節炎治療議題，杜元坤說，義大醫院透過軟骨再生醫療已有相當好的治療成效，院方已收治60名個案，經內視鏡手術採集軟骨組織及滑囊膜組織進行體外培養，再將細胞層片植回病患膝關節，協助17名病患，移植成效顯著。

院方為配合政府新南向政策與集團發展方向，積極開發國際自費醫療市場，同時配合後醫系外國專班培育友邦醫療人才，包括在越南深耕超過9年，更在前兩年分別榮獲GCS Award及IHF Award兩個獎項肯定；今年8月更受邀參加向其他10個國家分享培訓越南顯微重建醫師的經驗。

關於區域醫療整合支援、社區醫療群及遠距醫療推廣；杜元坤說，院方參與偏鄉、離島醫療服務做到「醫師動、病人不動」，包含2017年開始承接澎湖離島服務計畫，截至去年底，共提供約20個科別的專科醫療服務，共服務4萬98人次。

今年起院方與高雄市那瑪夏衛生所合作「全民健康保險遠距醫療給付計畫」，提供當地民眾皮膚科遠距會診服務，提供更完善的遠距醫療服務。

立法院衛環委員會召委邱泰源今天前往高雄義大醫院考察。記者陳弘逸／攝影
立法院衛環委員會召委邱泰源今天前往高雄義大醫院考察。記者陳弘逸／攝影
立法院衛環委員會召委邱泰源今天前往高雄義大醫院考察。記者陳弘逸／攝影
立法院衛環委員會召委邱泰源今天前往高雄義大醫院考察。記者陳弘逸／攝影

義大 遠距 醫師

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