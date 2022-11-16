潘孟安對車城老家少關愛？ 鄉長張春桂向鄉親說心中話

屏東縣車城鄉是進出恆春半島的「大門」，但人口數從15年前起跌破萬人，到今年9月已到創新低的8221人，年輕和中生代鄉民對老家在車城的縣長潘孟安，也有缺少關愛的質疑聲；潘孟安今回鄉主持車城鄉衛生所重建動土儀式，鄉長張春桂致詞時忍不住為縣長說出心中話，這是潘近3個月第8次參與在車城舉辦的大型活動和公共建設開工、啟用儀式，是用行動展現對家鄉的關愛。

從9月24日出席車城國小溫泉分校、縣府與為台灣而教教育基金會(TFT)合作設立縣內首個教育創新基地開始，潘孟安接連返鄉參加車城共融公園、車城國小天文館啟用、海口港「落山風藝術季」、四重溪觀光溫泉季開幕、屏151縣道瓶頸路段拓寬、車城國小射寮分校活動中心動土，今天再主持鄉衛生所重建動土儀式，是近3個月已第8次返鄉主持大型活動和公共建設開工。

車城鄉境有知名的國立海洋生物博物館、四重溪溫泉區和全國土地公廟宇建築最大的福安宮和農特產洋蔥，也是縣長潘孟安的老家車，但人口數直直落，到今年9月已跌到創新低的8221人；年底基層選舉期間，人口數創下新低、「大家長」是否關愛老家鄉親和建設，也成為坊間討論的話題；兩屆任滿的鄉長張春桂致詞時特別向鄉親喊話，一系列的大型活動和公共建設，大家都看在眼裡，縣長是用實際行動展現對家鄉的關愛。