藝人楊烈挺「18歲投票權修憲」 陪候選人台南掃街拜票

為求18歲投票權修憲案能過關，台南市議員呂維胤今天邀請藝人楊烈、最年輕里長張友馨、及青商全國總會長黃信豪等人力挺，強調選舉權年齡應調降，以符合世代正義。楊烈並陪呂維胤車隊掃街，除做最後衝刺，也呼籲民眾為修憲複決案投下同意票。

呂維胤說，楊烈曾在電視劇「國際橋牌社」中成功演繹了一位用智慧和勇氣，打破世襲政治的陋習，用民主方式成為台灣首位本土總統，而18歲公民投票權也是台灣史上第1次修憲複決案，特別邀請楊烈來力挺，期盼此案能延續「本土總統」的精神順利過關。他強調，民進黨是疼惜年輕人的政黨，不斷推舉優秀人才，團隊也充滿年輕人的力量。18歲公民權是世界潮流，若此修憲複決案能過關，2024年大選可行使投票權，也是榮耀的歷史時刻。

楊烈說，年輕人需要更多活潑與創意，但也要有更多空間來發揮，這是全面性的事，也希望大家都來支持18歲投票權修憲案，讓年輕人未來有更多元發揮。他認為，為避免資源分配及公共政策往單一方向傾斜，應調降選舉權年齡，以符合世代正義。

青商全國總會長黃信豪表示，國民滿18歲就要負完全刑事責任，明年起也須負擔民法全部的權利和義務，但公民權卻須滿20歲才能行使選舉、罷免、創制、複決權利，明顯權利與義務不對等，需要大家一起支持，讓18歲投票權修憲案能過關。此案通過，能讓更多年輕人聲音被聽見，並行使權利義務，也會讓社會更多元。

金城國際青商會長吳政緯說，青商會由18歲到40歲年輕人組成，長期來鼓勵年輕人參與社區活動、公益行動和國際會議，讓社區變得更好、更進步，也證明18歲的青年有足夠能力處理個人及公共事務。