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高雄YouBike 2.0E電動輔助自行車上路！平地續航80公里

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄YouBike 2.0E提供更省力的騎乘體驗，費率為前兩小時每30分鐘20元，第三小時起每30分鐘40元。記者徐如宜／攝影
高雄YouBike 2.0E提供更省力的騎乘體驗，費率為前兩小時每30分鐘20元，第三小時起每30分鐘40元。記者徐如宜／攝影

高雄市交通局今天在四維行政中心府前廣場，舉辦「高雄E騎GO 升級雄蓋讚」高雄YouBike2.0E電動輔助自行車啟用記者會，中午12時有首批150輛YouBike 2.0E投入營運，至於這些彩蛋會出現在哪些租賃站？可透過APP查詢。

高雄YouBike 2.0營運超過2年，副市長林欽榮、交通局長張淑娟、微笑單車公司董事長劉麗珠及高市客運業者，共同宣布高雄YouBike 2.0升級計畫，將加碼投入500輛YouBike 2.0E電動輔助自行車，及540輛YouBike 2.0自行車，提供民眾更便利、更優質公共自行車服務。

林欽榮表示，YouBike2.0E電動輔助自行車利用電力輔助可以讓騎乘的民眾更省力，尤其對於年長者或觀光客，可以更加方便於市區移動或暢遊。電動輔助自行車與既有的高雄YouBike 2.0共用停車柱，借還方便，滿電時可騎乘80公里，智慧車機也有電量提醒功能。未來興建中的捷運沿線各車站也將布設YouBike 2.0租賃站，建構更緊密、完善的公共運輸網路。

劉麗珠說，YouBike2.0E電動輔助自行車在平地可續航80公里的測試，還特別找「重量級民眾」騎乘，如果是身量較小者，甚至可以騎超過80公里！

張淑娟表示，高雄YouBike2.0滿意度高達97.3%，每個月超過114萬人次使用，為推廣高雄市公共自行車系統，市府與微笑單車團隊已於全市各交通節點、學校、商圈等處11月將累計建置達1200處租賃站，另加上本次升級計畫投入1040輛YouBike，全市公共自行車將達到1萬輛規模。

高雄YouBike 2.0E提供更省力的騎乘體驗，費率為前兩小時每30分鐘20元，第三小時起每30分鐘40元，為鼓勵市民使用，2.0E前30分鐘市府將補貼10元，民眾只要自付10元。微笑單車公司也推出各種活動，有機會獲得一卡通YouBike2.0E造型紀念卡、全家購物金及加碼抽iPhone14手機等多項好禮。詳情可查高雄YouBike2.0官網https://kcg.youbike.com.tw/home，APP：YouBike微笑單車2.0。

高雄市府推動YouBike 2.0升級計畫，加碼投入500輛YouBike 2.0E電動輔助自行車，及540輛YouBike 2.0自行車。記者徐如宜／攝影
高雄市府推動YouBike 2.0升級計畫，加碼投入500輛YouBike 2.0E電動輔助自行車，及540輛YouBike 2.0自行車。記者徐如宜／攝影
高雄市府推動YouBike 2.0升級計畫，加碼投入500輛YouBike 2.0E電動輔助自行車，及540輛YouBike 2.0自行車。記者徐如宜／攝影
高雄市府推動YouBike 2.0升級計畫，加碼投入500輛YouBike 2.0E電動輔助自行車，及540輛YouBike 2.0自行車。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（左）與微笑單車公司董事長劉麗珠（右），宣布高雄YouBike2.0E電動輔助自行車啟用。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（左）與微笑單車公司董事長劉麗珠（右），宣布高雄YouBike2.0E電動輔助自行車啟用。記者徐如宜／攝影
高雄市府推動YouBike 2.0升級計畫，加碼投入500輛YouBike 2.0E電動輔助自行車，及540輛YouBike 2.0自行車。記者徐如宜／攝影
高雄市府推動YouBike 2.0升級計畫，加碼投入500輛YouBike 2.0E電動輔助自行車，及540輛YouBike 2.0自行車。記者徐如宜／攝影
高雄市府推動YouBike 2.0升級計畫，加碼投入500輛YouBike 2.0E電動輔助自行車，及540輛YouBike 2.0自行車。記者徐如宜／攝影
高雄市府推動YouBike 2.0升級計畫，加碼投入500輛YouBike 2.0E電動輔助自行車，及540輛YouBike 2.0自行車。記者徐如宜／攝影

YouBike 自行車 YouBike 2.0

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