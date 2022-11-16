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全國首創「金門影像博物館」上線 民眾可輕鬆搜尋美圖

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門的攝影達人許進西向副縣長李增財說明當初拍照的構想。圖／縣府提供
金門的攝影達人許進西向副縣長李增財說明當初拍照的構想。圖／縣府提供

金門縣政府觀光處全新打造的「金門影像博物館」網站於即日起正式上線，這個與金門在地攝影師合作的影像博物館，集結不同主題之精選攝影作品，向全球分享，通過攝影師專業視角欣賞金門之美，如果喜歡還可以線上申請授權使用，為拓展金門觀光旅遊國際化與提供創意影音服務，注入新動能。

金門縣政府副縣長李增財表示，隨著社群網路及影音網站的人均使用時數增長，對影像之需求也隨之增加，金門不但有得天獨厚的自然與人文景觀，更有許多樂於分享金門美景的在地攝影師，「金門影像博物館」是全國首創集結其精選攝影作品，與攝影師共創智慧化之圖片交流平台。網站更結合金門行動旅服旅遊資訊，擴大影像及觀光魅力，引起更多遊客來金旅遊之興趣。

據了解，金門影像博物館分門別類，匯集「人文故事」、「歷史建築」、「軍事史蹟」、「自然生態」、「金門景點」、「在地美食」、「節慶活動」及「季節限定」等八大主題攝影作品，提供使用者依喜好及需求點閱，探索金門特色美景。

此外，網站同時提供圖片授權申請及攝影師媒合服務功能，使用者可於網站中選擇欲申請授權之攝影作品，或欲合作拍攝之攝影師，透過網站進一步與攝影師詳洽合作事宜，為雙方建構快速方便的合作模式和管道。

觀光處說，將持續邀請攝影愛好者共襄盛舉，加入「金門影像博物館」會員並上傳分享金門美景，一同累積金門影像行銷能量，進一步展現金門旅遊深度及觀光魅力，詳情請查詢「金門影像博物館」官網。

「金門影像博物館」網站正式上線，往後民眾要找金門的美圖更方便。圖／縣府提供
「金門影像博物館」網站正式上線，往後民眾要找金門的美圖更方便。圖／縣府提供
「金門影像博物館」網站正式上線，集結不同主題之精選攝影作品，向全球分享。圖／洪以恩提供
「金門影像博物館」網站正式上線，集結不同主題之精選攝影作品，向全球分享。圖／洪以恩提供
「金門影像博物館」網站正式上線，在這裡可以找到很多金門的美圖，圖為藍眼淚。圖／許進西提供
「金門影像博物館」網站正式上線，在這裡可以找到很多金門的美圖，圖為藍眼淚。圖／許進西提供
「金門影像博物館」網站正式上線，金門縣副縣長李增財（右五）、文化局長許績鑫（右四）等人主持。圖／縣府提供
「金門影像博物館」網站正式上線，金門縣副縣長李增財（右五）、文化局長許績鑫（右四）等人主持。圖／縣府提供

金門 博物館

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