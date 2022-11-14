高雄樂活節壓軸場邀紙風車 趙天麟：政治可以不一樣

延續12年的高雄樂活節，12日晚間在高雄市鼓山區大榮中學歡樂登場，紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，數千名觀眾同歡，大小朋友high翻天。

高雄樂活節是由民進黨立委趙天麟發起，每年8至11月在高雄各區舉辦不同類型的親子藝文活動，活動延續12年不間斷，為不少親子留下美好回憶。

趙天麟說，活動自2011年首辦至今，活動地點也從前金、新興、苓雅、前鎮、鼓山、鹽埕，到三民、左營、楠梓，甚至美濃、旗山、岡山等區都，大半個高雄都有樂活節足跡，與市民共同創造歡樂時光及珍貴回憶，12年來累積許多感動與感謝，已經停不下來，希望未來可以一直舉辦下去。

「希望政治可以不一樣！」趙天麟說，這句話是他從政的理念，政治可以用不同方式貼近人民生活，12年來，推出以一場又一場的藝文活動，與民同樂，也從互動中，看見更多基層需求。