高雄樂活節壓軸場邀紙風車 趙天麟：政治可以不一樣

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄樂活節邀請紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，擄獲不少小朋友的心。圖／立委趙天麟團隊提供
高雄樂活節邀請紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，擄獲不少小朋友的心。圖／立委趙天麟團隊提供

延續12年的高雄樂活節，12日晚間在高雄市鼓山區大榮中學歡樂登場，紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，數千名觀眾同歡，大小朋友high翻天。

高雄樂活節是由民進黨立委趙天麟發起，每年8至11月在高雄各區舉辦不同類型的親子藝文活動，活動延續12年不間斷，為不少親子留下美好回憶。

趙天麟說，活動自2011年首辦至今，活動地點也從前金、新興、苓雅、前鎮、鼓山、鹽埕，到三民、左營、楠梓，甚至美濃、旗山、岡山等區都，大半個高雄都有樂活節足跡，與市民共同創造歡樂時光及珍貴回憶，12年來累積許多感動與感謝，已經停不下來，希望未來可以一直舉辦下去。

「希望政治可以不一樣！」趙天麟說，這句話是他從政的理念，政治可以用不同方式貼近人民生活，12年來，推出以一場又一場的藝文活動，與民同樂，也從互動中，看見更多基層需求。

今年的高雄樂活節由唐美雲歌仔戲團率先登場演出，還有大型氣墊樂園、寶島歌王之夜，以紙風車劇團作為結束。紙風車劇團有不少忠實粉絲，12日下午演出前，大榮中學操場湧進民眾攜家帶眷卡位，希望能夠搶到好位置，欣賞精采的藝文饗宴，活動由高雄市國際青年表演藝術發展協會所組成的「美邁啦啦隊」拉開序幕，紙風車劇團互動性十足的演出，讓現場充滿歡笑聲，也讓不少民眾開始期待明年的演出。

高雄樂活節邀請紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，擄獲不少小朋友的心。圖／立委趙天麟團隊提供
高雄樂活節邀請紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，擄獲不少小朋友的心。圖／立委趙天麟團隊提供
民進黨高雄市議員李喬如出席高雄樂活節。圖／立委趙天麟團隊提供
民進黨高雄市議員李喬如出席高雄樂活節。圖／立委趙天麟團隊提供
紙風車劇團到高雄演出「蕃薯森林奇遇記」，數千名觀眾同歡，大小朋友high翻天。圖／立委趙天麟團隊提供
紙風車劇團到高雄演出「蕃薯森林奇遇記」，數千名觀眾同歡，大小朋友high翻天。圖／立委趙天麟團隊提供
高雄樂活節邀請紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，擄獲不少小朋友的心。圖／立委趙天麟團隊提供
高雄樂活節邀請紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，擄獲不少小朋友的心。圖／立委趙天麟團隊提供
高雄樂活節邀請紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，擄獲不少小朋友的心。圖／立委趙天麟團隊提供
高雄樂活節邀請紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，擄獲不少小朋友的心。圖／立委趙天麟團隊提供
紙風車劇團到高雄演出「蕃薯森林奇遇記」，數千名觀眾同歡，大小朋友high翻天。圖／立委趙天麟團隊提供
紙風車劇團到高雄演出「蕃薯森林奇遇記」，數千名觀眾同歡，大小朋友high翻天。圖／立委趙天麟團隊提供
立委趙天麟是高雄樂活節的推手。圖／立委趙天麟團隊提供
立委趙天麟是高雄樂活節的推手。圖／立委趙天麟團隊提供
民進黨高雄市議員簡煥宗出席高雄樂活節。圖／立委趙天麟團隊提供
民進黨高雄市議員簡煥宗出席高雄樂活節。圖／立委趙天麟團隊提供
高雄樂活節邀請紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，擄獲不少小朋友的心，現場笑聲不斷。圖／立委趙天麟團隊提供
高雄樂活節邀請紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，擄獲不少小朋友的心，現場笑聲不斷。圖／立委趙天麟團隊提供

紙風車 趙天麟 親子

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