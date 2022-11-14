高雄樂活節壓軸場邀紙風車 趙天麟：政治可以不一樣
延續12年的高雄樂活節，12日晚間在高雄市鼓山區大榮中學歡樂登場，紙風車劇團演出「蕃薯森林奇遇記」，數千名觀眾同歡，大小朋友high翻天。
高雄樂活節是由民進黨立委趙天麟發起，每年8至11月在高雄各區舉辦不同類型的親子藝文活動，活動延續12年不間斷，為不少親子留下美好回憶。
趙天麟說，活動自2011年首辦至今，活動地點也從前金、新興、苓雅、前鎮、鼓山、鹽埕，到三民、左營、楠梓，甚至美濃、旗山、岡山等區都，大半個高雄都有樂活節足跡，與市民共同創造歡樂時光及珍貴回憶，12年來累積許多感動與感謝，已經停不下來，希望未來可以一直舉辦下去。
「希望政治可以不一樣！」趙天麟說，這句話是他從政的理念，政治可以用不同方式貼近人民生活，12年來，推出以一場又一場的藝文活動，與民同樂，也從互動中，看見更多基層需求。
今年的高雄樂活節由唐美雲歌仔戲團率先登場演出，還有大型氣墊樂園、寶島歌王之夜，以紙風車劇團作為結束。紙風車劇團有不少忠實粉絲，12日下午演出前，大榮中學操場湧進民眾攜家帶眷卡位，希望能夠搶到好位置，欣賞精采的藝文饗宴，活動由高雄市國際青年表演藝術發展協會所組成的「美邁啦啦隊」拉開序幕，紙風車劇團互動性十足的演出，讓現場充滿歡笑聲，也讓不少民眾開始期待明年的演出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言