高雄空氣殺人 醫師蘇偉碩要企業投資改善空汙

今天下午兩點，環保團體聚集於高雄市政府前，舉辦「2022反空汙要健康集會」，四位市長候選人都抵達現場，發表反空汙政見以及簽署空品健康承諾書，反萊豬的蘇偉碩以醫師身分在場強調「高雄人每天都在賭命，高雄的空氣每天都在殺人」，呼籲高雄市民除了謹慎投票，更要時時監督。

蘇偉碩今天和參選高雄三民區議員的妻子王文心，一起來到反空汙集會現場，他表示自己是在場唯一的醫師，現在市長雖然沒有真正當過醫師，但也是期待他當上市長，高雄空氣可以盡快改善，不料連鋼鐵業空氣污染物排放標準都是一拖再拖。

蘇肯定市長候選人鄭宇翔的說法，要企業加強投資改善空汙，但強調政府需要有好政策、好執行「企業被抓到罰幾十萬，投資可能要幾千萬甚至上億，殺頭生意有人做，不會為了市民健康，犧牲利潤」呼籲市民必須當高雄空氣改善行動的主體，慎選候選人，投完票還要持續監督市長、議員。

蘇再引用中山大學近日登上國際期刊的研究「小老鼠5個禮拜肝臟、腎臟會遭受毒害是PM2.5每立方米44微克，如果用昨天的數據來算，高雄市民吸入的PM2.5超過50微克每立方米」並表示「高雄人每天都在賭命，高雄的空氣每天都在殺人」要高雄人重視空汙問題，喊話明年反空汙集會不要再只有他一個醫師。