種樹百里國賠求償起跑 網路通報致災案達百件

屏鵝公路種樹百里工程引發民怨，歷經四個多月趕工已近收尾階段，交通部公路總局第三區養護工程處一周前主動說明國賠求償申請程序，據了解，迄今還未收到民眾申請案，東華大學環境學院博士生顏士雄上月率先公開徵求爛路致災案件，到昨天為止則接獲100件車損通報。

三工處表示，國賠求償案需檢具國家賠償請求書，並附汔（機）車行照、駕照，以及報案單、車損照片或行車紀錄器、醫院就醫證明等，且目前僅受理郵寄送件，11月4日主動說明求償申請程序後，迄今並未收到申請案。

顏士雄表示，10月初在網路公開徵求爛路致災案，到昨天為止共接獲100件通報，其中有一位職業駕駛自稱因路況不佳發生車禍，維修費用逾10萬元，另有一位駕駛稱輪胎爆胎，連引擎室都受損花數萬元維修，不過車損狀況仍待進一步核實查證。

種樹百里工程暑假動工後民怨不斷，因逢選舉年更成火熱議題。顏士雄在網路徵求致災案近來也引發爭議，有網友指其與特定候選人合作，並質疑網路通報可能造成個資外流。顏士雄強調，10月公布首波通報結果，即有4位候選人與其討論，希望進一步瞭解民眾受災情況，「網友指我跟特定人選合作，我無所謂，越多人討論此案越好，才能讓民眾關注政府決策品質的問題」，至於個資絕無可能外流。

顏士雄強調，他其實另有彙整屏200縣道恆春往滿州道路施工致災案，主要目的都在呈現公共政策品質問題，讓決策者知道決策過務必審慎，草率作成決策一定會引發民怨。