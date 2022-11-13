百年祖先土地硬被徵收蓋捷運 高雄地主控市府只找里長開會

高雄捷運延伸林園，高市府規畫變更周邊農業區為住、商區，部分地主不滿土地硬被市府徵收組自救會，今天5、6名地主至南部反空汙聯盟記者會現場，舉牌抗議；蔣姓地主說，百年祖先留下的土地要被徵收，卻只接到一紙公文，市府只找里長開會，不和地主協商，完全是欺騙。

市府則表示，捷運延伸到林園，是40年來林園首度翻轉改變的契機，沿線農業區變更屬於提升都市發展生活機能所必須。目前都市計畫變更都還是公展草案階段，尚未定案，如果農業區地主不願意參加，就會剔除於都市計畫變更及區徵範圍外，維持農業區且無額外負擔開發費用問題。

南部反空汙聯盟、要健康婆婆媽媽爸爸團與高雄健康空氣行動聯盟，今天下午兩點在高雄市政府四維中心前舉辦「2022高雄反空汙要健康集會」。市長陳其邁簽署空品5策力政見，現場民眾嗆他既為現任市長，「早就可以做了！」。

另3位市長參選人柯志恩、曾尹儷與鄭宇翔，則簽署高雄空品健康承諾書。

高雄反捷運延伸林園線區段徵收自救會成員，今天下午也搭高雄反空汙的順風車，在現場持「不准動我家」、「反區段徵收」、「與民爭地」及「土地正義」的看板表達反捷運延伸林園線區段徵收的訴求。

林園區的住戶陳姓女子表示，父親早年買下土地，父親過世後，土地所有權歸母親所有，自救會成員不反對捷運延伸林園，但反對市府以區段徵收當地土地的手法。

陳說，市長陳其邁曾在2014年大浦事件時提案，指「區段徵收」是吃人惡法，要爭取土地正義，要廢除「區段徵收」，但高市府現在卻用這惡法來懲罰林園鄉親，掠奪、搶奪林園鄉親的土地，她籲請陳其邁市長遵守承諾，廢除區段徵收。

自救會成員王姓女住戶也指出，父母過世後，留下50坪土地，他們並非反對捷運延伸林園，但反對區段徵收的方法。

蔣姓地主和妻子一起舉牌抗議，夫妻表示，祖先留下、世襲的百年土地，徵收土地對他們很不公平，蔣男說，347坪的土地若被徵收，只剩下約100坪，但市府發的公文裡卻沒任何說明，只說要採區段徵收，何時要說明，公文裡根本也沒押日期的時間表，只有一張公文，根本沒意義。