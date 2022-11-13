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市議員陷入激戰 此選區女將祭出總統牌

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
前總統馬英九（左）至高雄陪同市議員邱于軒掃市場，受到民眾熱烈歡迎。記者林巧璉／攝影
前總統馬英九（左）至高雄陪同市議員邱于軒掃市場，受到民眾熱烈歡迎。記者林巧璉／攝影

選戰進入最後階段，高雄市議員選情陷入激戰，高雄第11選區（林園、大寮）10選4，國民黨籍市議員候選人邱于軒今天找來前總統馬英九、台北市前議員羅智強來助陣掃市場。民眾聽聞馬英九要來，排隊看本尊人潮逾2百公尺，不少人爭相合照、握手。

高雄林園、大寮選區現任市議員 3藍1綠，國民黨為黃耀裕、邱于軒、黃天煌，民進黨是韓賜村。這次選舉要10爭4，僅1席婦女保障名額，除了國民黨邱于軒，民進黨、基進黨、時代力量都推出女將要搶婦保，依序為李雨庭、楊佩樺、張雨柔等人。

選戰最後各選將都使出渾身解數，邱于軒今傍晚到鳳林黃昏市場拜票，找來馬英九、羅智強助陣，3人要連跑兩市場。羅智強早早就到鳳林市場和邱于軒會合，羅智強說，本次選舉至少已與邱于選同台5次，希望選民再給邱于軒機會，議會需要強而有力的監督聲音。馬英九到場時受到熱烈歡迎，民眾大喊「歡迎馬總統」。

馬英九陪同邱于軒逐攤請託，行經熟食攤還自掏腰包買豆干，預祝邱于軒「吃豆干做大官」。馬英九沿途受到民眾熱烈歡迎，不少買菜民眾都停下腳步拍照，有人擠進人群和馬英九自拍，也有人遠遠地和他自拍。有幾位小朋友穿著國旗裝迎接馬英九，馬英九主動抱起小朋友一起合照。

邱于軒熱鬧掃市場同時，同黨籍候選人黃耀裕就在一旁的大馬路站路口，也有多位熱情民眾跟黃耀裕比讚。藍營在上次韓國瑜風潮下一口氣上3席，邱于軒上次已新人之姿當選，這次面對各黨女將來勢洶洶。邱于軒說，這次選情冷，大寮林園要維持3席非常困難，最壞狀況是掉到只剩一席，希望民眾集中選票相挺，「替國民黨守住第二席」。

前總統馬英九（左）至高雄陪同市議員邱于軒掃市場，受到民眾熱烈歡迎。記者林巧璉／攝影
前總統馬英九（左）至高雄陪同市議員邱于軒掃市場，受到民眾熱烈歡迎。記者林巧璉／攝影
市議員候選人邱于軒熱鬧掃市場同時，同黨籍候選人黃耀裕就在一旁的大馬路站路口，也努力請託。記者林巧璉／攝影
市議員候選人邱于軒熱鬧掃市場同時，同黨籍候選人黃耀裕就在一旁的大馬路站路口，也努力請託。記者林巧璉／攝影
前總統馬英九（右）至高雄陪同市議員邱于軒掃市場，自掏腰包買豆干預祝邱于軒順利連任。記者林巧璉／攝影
前總統馬英九（右）至高雄陪同市議員邱于軒掃市場，自掏腰包買豆干預祝邱于軒順利連任。記者林巧璉／攝影
前總統馬英九（右二）至高雄陪同市議員邱于軒掃市場，受到民眾熱烈歡迎。記者林巧璉／攝影
前總統馬英九（右二）至高雄陪同市議員邱于軒掃市場，受到民眾熱烈歡迎。記者林巧璉／攝影
前總統馬英九（左二）、台北市前議員羅智強（左四）今聯手陪同市議員邱于軒（左一）掃市場。記者林巧璉／攝影
前總統馬英九（左二）、台北市前議員羅智強（左四）今聯手陪同市議員邱于軒（左一）掃市場。記者林巧璉／攝影

馬英九 邱于軒 議員

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