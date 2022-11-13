一鄉鎮一親子館即將落實 烈嶼托育資源中心今啟用
金門縣烈嶼托育資源中心（生態館）今天正式啟用，該中心由社會處委託中華青年公共事務倡議協會經營管理，場館以生態為主題，打造一系列生態相關設計，金門縣長楊鎮浯主持揭牌，楊鎮浯表示，金寧地區親子館也有望在今年竣工，完成一鄉鎮一親子館的願景。
烈嶼托育資源中心今天由楊鎮浯、社會處長董燊、烈嶼鄉長洪若珊、財政處長孫國智、烈嶼鄉代表會主席方駿洋與各村里長與社區理事長、中華青年公共事務倡議協會理事長林晉賢等人共同主持揭幕。
楊鎮浯表示，該中心為烈嶼鄉首家托育資源中心，並爭取中央衛生福利部前瞻計畫補助該中心新建費、開辦費，約790萬餘元，為營造友善托育環境，對有托育服務需求之家庭提供便利、專業、整合性等全方位完整之托育服務資源，使0-6歲幼兒之照顧者得到諮詢的管道，並獲得喘息及各項教養資訊，落實推動各項托育政策發展，因此特別佈建這個場域來服務鄉親。
據了解，該中心由社會處委託中華青年公共事務倡議協會經營管理，場館以生態為主題，打造一系列生態相關設計，中心服務內容包括0-6歲幼兒照顧諮詢、兒童玩具圖書室、親職教育課程、嬰幼兒活動課程及社區宣導等，托育資訊的提供不僅減緩家長照顧幼兒的壓力，藉由相關課程與活動的教育，也可增加家長與幼兒互動機會。
社會處董燊處長也說明，烈嶼托育資源中心整體室內裝修工程投入450萬元，由臻品營造有限公司與張榮麟建築師事務所共同協助工程推動、監督，另外也公開招標由中華青年公共事務倡議協會進行營運管理；為感謝西方社區發展協會協助縣府佈建烈嶼托育資源中心，縣府特別邀請西方社區發展協會到場共襄盛舉，並頒發感謝狀。
楊鎮浯表示，「持續提供優生、優養之育兒環境」，是縣府重要施政目標，除了烈嶼托育資源中心之外，縣府也會在蘭湖社會福利館內設置1處托育資源中心、金門醫院旁設置金湖托育資源中心（醫遊館），金沙、金城地區也有設置親子館，金寧地區親子館也有望在今年竣工，完成一鄉鎮一親子館的願景。
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