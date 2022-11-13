快訊

T1聯盟／NBA追星大戰開打！台中太陽爭取「矮湯」 價碼同霍華德

郭台銘證實了！曝授權高虹安合成影片原因 籲新竹選「這出身的人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一鄉鎮一親子館即將落實 烈嶼托育資源中心今啟用

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯參觀烈嶼托育資源中心的設備，並與小朋友互動。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯參觀烈嶼托育資源中心的設備，並與小朋友互動。圖／縣府提供

金門縣烈嶼托育資源中心（生態館）今天正式啟用，該中心由社會處委託中華青年公共事務倡議協會經營管理，場館以生態為主題，打造一系列生態相關設計，金門縣長楊鎮浯主持揭牌，楊鎮浯表示，金寧地區親子館也有望在今年竣工，完成一鄉鎮一親子館的願景。

烈嶼托育資源中心今天由楊鎮浯、社會處長董燊、烈嶼鄉長洪若珊、財政處長孫國智、烈嶼鄉代表會主席方駿洋與各村里長與社區理事長、中華青年公共事務倡議協會理事長林晉賢等人共同主持揭幕。

楊鎮浯表示，該中心為烈嶼鄉首家托育資源中心，並爭取中央衛生福利部前瞻計畫補助該中心新建費、開辦費，約790萬餘元，為營造友善托育環境，對有托育服務需求之家庭提供便利、專業、整合性等全方位完整之托育服務資源，使0-6歲幼兒之照顧者得到諮詢的管道，並獲得喘息及各項教養資訊，落實推動各項托育政策發展，因此特別佈建這個場域來服務鄉親。

據了解，該中心由社會處委託中華青年公共事務倡議協會經營管理，場館以生態為主題，打造一系列生態相關設計，中心服務內容包括0-6歲幼兒照顧諮詢、兒童玩具圖書室、親職教育課程、嬰幼兒活動課程及社區宣導等，托育資訊的提供不僅減緩家長照顧幼兒的壓力，藉由相關課程與活動的教育，也可增加家長與幼兒互動機會。

社會處董燊處長也說明，烈嶼托育資源中心整體室內裝修工程投入450萬元，由臻品營造有限公司與張榮麟建築師事務所共同協助工程推動、監督，另外也公開招標由中華青年公共事務倡議協會進行營運管理；為感謝西方社區發展協會協助縣府佈建烈嶼托育資源中心，縣府特別邀請西方社區發展協會到場共襄盛舉，並頒發感謝狀。

楊鎮浯表示，「持續提供優生、優養之育兒環境」，是縣府重要施政目標，除了烈嶼托育資源中心之外，縣府也會在蘭湖社會福利館內設置1處托育資源中心、金門醫院旁設置金湖托育資源中心（醫遊館），金沙、金城地區也有設置親子館，金寧地區親子館也有望在今年竣工，完成一鄉鎮一親子館的願景。

金門縣長楊鎮浯與嘉賓共同主持金門縣烈嶼托育資源中心(生態館)揭牌並合影。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯與嘉賓共同主持金門縣烈嶼托育資源中心(生態館)揭牌並合影。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯邀請西方社區發展協會及鄰近學校到場共襄盛舉並頒發感謝狀。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯邀請西方社區發展協會及鄰近學校到場共襄盛舉並頒發感謝狀。圖／縣府提供

托育 親子 楊鎮浯

延伸閱讀

影／金門「颳韓流」！韓國瑜飛金門為楊鎮浯輔選 萬人空巷交通打結

影／金門選情激烈 楊鎮浯狀告王經軍違反選罷法

影／金門賄選喊出一條龍1萬5千 楊鎮浯提50萬抓賄獎金

馬英九陪同楊鎮浯掃街拜票 巧遇對手陳福海牽手還合影

相關新聞

市議員陷入激戰 此選區女將祭出總統牌

選戰進入最後階段，高雄市議員選情陷入激戰，高雄第11選區（林園、大寮）10選4，國民黨籍市議員候選人邱于軒今天找來前總統...

一鄉鎮一親子館即將落實 烈嶼托育資源中心今啟用

金門縣烈嶼托育資源中心（生態館）今天正式啟用，該中心由社會處委託中華青年公共事務倡議協會經營管理，場館以生態為主題，打造...

青銀逗腳力！青年陪長輩擺脫疫情陰霾到戶外動起來

中華民國健康生活管理促進產業協會今天在高雄勞工公園，舉辦「青銀逗腳力」活動，青年攜手長輩們一起參與健康戶外活動，快樂動起...

違法露天燃燒致空品惡劣 高雄環保局：加重開罰

高雄市環保局近日接獲多起夜間違法露天燃燒案件，包含農地、空地，飄散刺鼻難聞的異味，使秋冬本就不良的空氣品質更加惡化，將依...

國7完工路迢迢 陳致中：市府要拿出拚台積電建廠執行力

國道7號高雄路段建設計畫歷經逾10年，9月28日終於通過環評大會，預估民國115年初可動工，最快119年初完工，同年中旬...

影／深夜大貨車駕駛自撞電桿 高雄阿蓮區陸續恢復供電

高雄阿蓮區昨天深夜驚傳一起大貨車自撞電線桿事故，45歲蔡姓駕駛行經忠孝路，因身體突感不適，自撞電線桿，致電線桿倒塌損毀，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。