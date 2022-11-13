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退休警官攀登火炎山脫隊失聯 疑滑落送醫不治

台南立委賴惠員與「萌貓」力挺候選人 為動物福利發聲

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委賴惠員（右一）今天陪市議員候選人呂維胤拜票，到「漫漫弄動物」友善餐廳，貓咪成了最萌助選員。記者鄭惠仁／翻攝
立委賴惠員（右一）今天陪市議員候選人呂維胤拜票，到「漫漫弄動物」友善餐廳，貓咪成了最萌助選員。記者鄭惠仁／翻攝

立委賴惠員今天陪同台南市議員呂維胤到南區的漫漫弄寵物友善餐廳，店內可愛的貓咪成了「最萌」助選員。她除呼籲選民支持呂維胤，也盼望大眾能多關注動保議題，以認養代替購買，讓台南成為動物友善城市。

賴惠員表示，呂維胤先前勘查安平寵物公園，發現公園乏人管理，硬體設施破舊不敷使用，要求市府相關單位盡速改善缺失，還給毛小孩一座安全有趣的遊樂場所。同時也建議市府應於適合的地點增設寵物公園，並參考新北、高雄及屏東的案例，打造友善飼主和毛小孩的優質公園。

賴惠員說，因自身獸醫系的背景，相當重視動保議題，今年9月，有榮幸受到動保團體的肯定，獲頒「優秀動保立委」。呂維胤多次和她討論流浪貓狗收容空間不足及數量控制問題，媒合浪浪成為搜救犬和警衛犬，讓流浪狗不再淪落街頭、免於被撲殺，也讓動物、土地與人能和平共處。

呂維胤表示，副總統賴清德在台南市長任內，2015年率先實施「零撲殺政策」，鼓勵各界領養流浪貓犬，又因自己家中有毛小，因此非常重視動物的福利，選舉小物環保購物袋上更放上Q版貓咪圖樣，向大眾宣導「認養代替購買」的觀念。

他說，多次於議會要求市府加緊腳步，盡速成立寵物殯葬專區，也與狗糧廠商共同捐贈100包寵物食品，慰勞辛勞的警察局警衛犬；未來會持續爭取多項動物福祉，讓浪浪們都能有個溫暖的家。

寵物 台南市長 賴惠員

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