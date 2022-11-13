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屏東醬燒石斑米乖乖限定包裝 只送不賣民眾大排長龍

中央社／ 屏東縣13日電

屏東縣政府與乖乖公司攜手開發出「醬燒石斑米乖乖」，已上市開賣，今天在屏東農業物產館推出限定包裝版，配合活動只送不賣，吸引民眾大排長龍。

台灣石斑魚銷中國受阻，屏縣府成立屏東石斑隊，除將石斑融入鐵路便當、中西麵點，也與乖乖公司合作推出「醬燒石斑米乖乖」已上市開賣，為推廣屏東優質水產，特別設計2萬包限定包裝版本。

屏東縣政府農業處大力推廣屏東在地的水產及六堆黑豬，週末在屏東農業物產館舉辦「屏水相逢、豬事滿福-尋鮮味市集」。活動期間民眾只要憑2張發票就可兌換米乖乖1包。

醬燒石斑米乖乖挑戰民眾味蕾，排隊兌換到石斑米乖乖的李姓民眾告訴中央社記者，打開包裝聞到魚鮮味，一口咬下能吃到鮮甜的醬燒口感，感覺蠻特別的；從台北到屏東玩的陳姓民眾說，有蒐集各地限定米乖乖包裝的興趣，當然不能錯過屏東石斑米乖乖。

農業處長鄭永裕表示，活動中邀集廠商準備多項屏東美食可供現場購買，包含旗魚酥、酥脆中蝦、櫻蝦梅魚、碳烤魷魚片等伴手禮物外，並有新鮮冷凍的石斑魚塊，鮮魚，午仔魚，石斑魚丸可以帶回家，另外香氣四溢的龍膽石斑香腸，令人垂涎三尺，期盼有可以幫助到在地產業。

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