快訊

棒球／五人制世界盃奪下季軍 各級中華隊都進前3創紀錄

裴勇俊驚爆退休！50歲韓流天王「百億身家」曝光

中油：明起汽油調降0.1元、柴油不調整

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青銀逗腳力！青年陪長輩擺脫疫情陰霾到戶外動起來

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中華民國健康生活管理促進產業協會今天在高雄勞工公園舉辦「青銀逗腳力」活動。記者徐如宜／攝影
中華民國健康生活管理促進產業協會今天在高雄勞工公園舉辦「青銀逗腳力」活動。記者徐如宜／攝影

中華民國健康生活管理促進產業協會今天在高雄勞工公園，舉辦「青銀逗腳力」活動，青年攜手長輩們一起參與健康戶外活動，快樂動起來！

中華民國健康生活管理促進產業協會理事長顏雅雪指出，疫情打亂銀髮族的生活，很多長輩都減少了外出社交及運動次數，有的甚至足不出戶，進而衍生出憂鬱症失智症、肌少症、三高及既有疾病惡化等各種問題。希望藉這次活動，讓長輩們快樂動起來，宣導「腳力」的重要性。

中華民國健康生活管理促進產業協會長期致力於推廣健康生活管理知識，成員多為衞褔部預防失智方案講師，在社區C級據點教授健康、芳療及肌力培訓課程。今天許多長輩都來自長照2.0政策所支持的C級巷弄據點，表演各項節目，展現「萬歲團」的精神與活力。

現場有園遊會、義診區、捐血車、消費集點免費體驗芳香按摩等活動，長輩們玩得不亦樂乎。專業醫生、營養師、護理師健康諮詢，並免費提供骨密度檢查。

中華民國健康生活管理促進產業協會理事長顏雅雪指出，疫情打亂銀髮族的生活，很多長輩都減少了外出社交及運動次數，有的甚至足不出戶，健康出現問題。記者徐如宜／攝影
中華民國健康生活管理促進產業協會理事長顏雅雪指出，疫情打亂銀髮族的生活，很多長輩都減少了外出社交及運動次數，有的甚至足不出戶，健康出現問題。記者徐如宜／攝影
中華民國健康生活管理促進產業協會今天在高雄勞工公園舉辦「青銀逗腳力」活動。記者徐如宜／攝影
中華民國健康生活管理促進產業協會今天在高雄勞工公園舉辦「青銀逗腳力」活動。記者徐如宜／攝影
中華民國健康生活管理促進產業協會今天在高雄勞工公園舉辦「青銀逗腳力」活動。記者徐如宜／攝影
中華民國健康生活管理促進產業協會今天在高雄勞工公園舉辦「青銀逗腳力」活動。記者徐如宜／攝影

失智症 憂鬱症

延伸閱讀

爭共主？ 侯友宜：守護中華民國是40幾年不變的初心

批侯友宜「用選票守護中華民國」 林佳龍：別想藍綠通吃騙綠選票

北市政見會／這候選人想「得零票」 政見會上呼籲大家投給陳時中

高雄政見會／鄭宇翔政見2分鐘就講完 要把高雄打造為反攻大陸基地

相關新聞

不是松鼠！ 貨車深夜衝撞電線桿 高雄阿蓮4130戶停電台電搶修

高雄市阿蓮區12日深夜11點多，一名貨車司機不明原因自撞電線桿，被撞斷的電線桿拉扯電線，造成附近大停電。台電高雄區處表示...

青銀逗腳力！青年陪長輩擺脫疫情陰霾到戶外動起來

中華民國健康生活管理促進產業協會今天在高雄勞工公園，舉辦「青銀逗腳力」活動，青年攜手長輩們一起參與健康戶外活動，快樂動起...

違法露天燃燒致空品惡劣 高雄環保局：加重開罰

高雄市環保局近日接獲多起夜間違法露天燃燒案件，包含農地、空地，飄散刺鼻難聞的異味，使秋冬本就不良的空氣品質更加惡化，將依...

國7完工路迢迢 陳致中：市府要拿出拚台積電建廠執行力

國道7號高雄路段建設計畫歷經逾10年，9月28日終於通過環評大會，預估民國115年初可動工，最快119年初完工，同年中旬...

影／深夜大貨車駕駛自撞電桿 高雄阿蓮區陸續恢復供電

高雄阿蓮區昨天深夜驚傳一起大貨車自撞電線桿事故，45歲蔡姓駕駛行經忠孝路，因身體突感不適，自撞電線桿，致電線桿倒塌損毀，...

唐吉訶德第三家落腳高雄！大立百貨千坪店明年開幕 買氣人氣話題不墜

國人到日本愛逛的「激安殿堂・唐吉訶德」（DON DON DONKI），將在高雄開店了。預計2023年第四季在大立百貨開設千坪店面，除了既有的特色商品，也將有特色壽司專賣店、日式特色熟食、日本直送生鮮食品專區。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。