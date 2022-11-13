青銀逗腳力！青年陪長輩擺脫疫情陰霾到戶外動起來

中華民國健康生活管理促進產業協會今天在高雄勞工公園，舉辦「青銀逗腳力」活動，青年攜手長輩們一起參與健康戶外活動，快樂動起來！

中華民國健康生活管理促進產業協會理事長顏雅雪指出，疫情打亂銀髮族的生活，很多長輩都減少了外出社交及運動次數，有的甚至足不出戶，進而衍生出憂鬱症、失智症、肌少症、三高及既有疾病惡化等各種問題。希望藉這次活動，讓長輩們快樂動起來，宣導「腳力」的重要性。

中華民國健康生活管理促進產業協會長期致力於推廣健康生活管理知識，成員多為衞褔部預防失智方案講師，在社區C級據點教授健康、芳療及肌力培訓課程。今天許多長輩都來自長照2.0政策所支持的C級巷弄據點，表演各項節目，展現「萬歲團」的精神與活力。