違法露天燃燒致空品惡劣 高雄環保局：加重開罰

高雄市環保局近日接獲多起夜間違法露天燃燒案件，包含農地、空地，飄散刺鼻難聞的異味，使秋冬本就不良的空氣品質更加惡化，將依空污法第32條規定，加重裁罰，最高可處新台幣10萬元。

環保局表示，民眾應妥善處理所產生的廢棄物，避免以露天燃燒方式製造大量濃煙，除使空氣瀰漫難受異味，所含粒狀物更將導致空氣品質惡化，造成環境負擔，也對人體產生負面影響。

環保局今年已查獲非法露天燃燒件數近45件，裁罰金額達200萬元，在近日二期稻作收割期間，又遇10月至3月高市空氣品質不佳，環保局將加強取締、加重開罰，違者處新台幣1200元以上、10萬元以下罰鍰。