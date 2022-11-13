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違法露天燃燒致空品惡劣 高雄環保局：加重開罰

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
空地內查獲露天燃燒。圖／高雄市環保局提供
空地內查獲露天燃燒。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局近日接獲多起夜間違法露天燃燒案件，包含農地、空地，飄散刺鼻難聞的異味，使秋冬本就不良的空氣品質更加惡化，將依空污法第32條規定，加重裁罰，最高可處新台幣10萬元。

環保局表示，民眾應妥善處理所產生的廢棄物，避免以露天燃燒方式製造大量濃煙，除使空氣瀰漫難受異味，所含粒狀物更將導致空氣品質惡化，造成環境負擔，也對人體產生負面影響。

環保局今年已查獲非法露天燃燒件數近45件，裁罰金額達200萬元，在近日二期稻作收割期間，又遇10月至3月高市空氣品質不佳，環保局將加強取締、加重開罰，違者處新台幣1200元以上、10萬元以下罰鍰。

環保局呼籲，為維護市內空氣品質，減少露天燃燒事件，將透過搭載熱顯像儀的無人空拍，對露天燃燒好發區域加強巡查，請民眾切勿心存僥倖，在田間、空地燃燒廢棄物；如發現疑似非法燃燒情形，可即時撥打07-7317600，主動向環保局舉發。

夜間執行熱成像空拍。圖／高雄市環保局提供
夜間執行熱成像空拍。圖／高雄市環保局提供
現場研議露天燃燒執行區域。圖／高雄市環保局提供
現場研議露天燃燒執行區域。圖／高雄市環保局提供

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