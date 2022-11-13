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國7完工路迢迢 陳致中：市府要拿出拚台積電建廠執行力

聯合報／ 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
高雄市小港前鎮區市議員陳致中提到，國7是小港人的救命道路，希望市府能拿出拚台積電設廠精神，早一天完工早一天安全。翻攝自微微笑廣播畫面
高雄市小港前鎮區市議員陳致中提到，國7是小港人的救命道路，希望市府能拿出拚台積電設廠精神，早一天完工早一天安全。翻攝自微微笑廣播畫面

國道7號高雄路段建設計畫歷經逾10年，9月28日終於通過環評大會，預估民國115年初可動工，最快119年初完工，同年中旬可通車。高雄市小港前鎮區市議員陳致中說，國7是小港人的救命道路，希望市府能拿出拚台積電設廠精神，早一天完工早一天安全。

陳致中今天接受父親陳水扁廣播節目受訪，談到國道7號議題，他說，明年第七貨櫃中心啟動，重車比率將上升到32%，國7必須早日完工才能滿足日益成長的交通量。

今年9月28日，經環保署環評大會昨逾3小時的審查，國道7號高雄路段案在爭議聲中通過。環評委員要求，希望國7高雄路段可徹底解決港區整體交通問題，同時對拆遷戶能妥善安置，開發單位交通部高速公路局則承諾，會以最小拆遷原則設計，同時從高從優補償。

環評大會前，民間及環團發布聯合聲明，認為工程無法紓解高雄交通問題，密集的交流道設置，反而可能讓此路段成為台灣最危險的肇事公路。居民認為，並非反對國7，而是這路線無法徹底解決交通問題。有民眾質疑，23公里的高速公路設置7個交流道，幾乎平均2到3公里就有一個交流道，預算恐逾1000億元，平均每公里造價達40多億，是鑲金道路。

市長陳其邁回應，二階環評正審查中，預計111年提報行政院核定，114年動工、117年完工，他任內一定加速推進。

高雄市長陳其邁之前在議場曾對國7案表達態度，他說，國7攸關小港、林園居民行的安全及市區交通秩序，在國外其他城市，重車和小車混雜共用車道情況少見，這也是小港當地重大事故層出不窮主因，「這點我也無法接受」。陳當時也說，他有向蔡英文總統、行政院長蘇貞昌說明此案迫切性，也獲中央支持，一定盡快改善小港交通困境。

陳致中表示，他服務處在沿海一路，沿海路他經常走，貨櫃車、拖板車、聯結車一輛接一輛，每次四面被重車包圍，握著方向盤手會發抖，「小港居民每天在和死神搏鬥」。高港第7貨櫃中心預計2023年完工，啟用後，小港區貨櫃車車流量將大增，居民行車風險更高，若交通問題不改善，大小車碰撞事故只會增加不會減少，居民活在恐懼之中。

陳致中說，其邁市長是工作狂、行動派，希望市府團隊等公部門拿出拚台積電到高雄設廠的效能，讓國7案早日實現，「拜託市長要向中央追蹤進度！」

陳致中說，國道7號能串聯國1、國10、88快速道路，有助疏導大車分流，重車不再駛進小港市區，未來第7貨櫃中心啟用後，國7需求更高，按目前規畫距完工還有7、8年時間，人命關天，希望市府能緊緊緊推進。

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