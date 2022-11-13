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學者活化再生左營海軍眷村文化景觀 通盤檢討融合新舊

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
看村場域活化為工作室。圖／高雄市文化局提供
看村場域活化為工作室。圖／高雄市文化局提供

為維繫眷村核心價值與未來活化發展方向，高雄市文化局邀學者擔任左營海軍眷村文化景觀活化再生規畫師，針對登錄12年的文化景觀進行全區通盤檢討，除依文資法的規定與精神外，也以因應時代環境變化、保存現況等因素，適度調整保存管理維護原則，相關通檢成果將提送高雄市文化景觀審議委員會審議。

左營海軍眷村於民國99年登錄文化景觀，總面積59公頃，高市府雖推動以住代護計畫，惟規模與速度有限，仍有900多戶待修，要求加速活化老舊眷村已成為地方共識。為回應社會期待，加速左營海軍眷村活化發展，文化局特聘請高雄大學建築學系教授陳啓仁擔任左營海軍眷村文化景觀活化再生總規畫師，進行全區通盤檢討，未來將陸續引進民間資源來成就眷村保存再生。

陳啓仁表示，左營海軍眷村人文歷史豐富，區位條件優良，引進民間資源活化是必要的發展方向。整體規畫應朝向保存眷村重要元素、全面修復老舊眷舍、補充現代化公共設施、新舊融合景觀協調的原則，優化整體文化景觀，才能成就眷村保存再生。

文化局也同步透過親訪與公聽會等方式蒐集民意，經諮詢學者專家、當地里長、議員及團體等，大家多期待朝向保存眷村重要元素，如紋理、老樹、重要建物、軍事消防設施等，還有新舊併存景觀協調、補充公共設施不足方式進行，包括增加社區活動中心、公托、公幼、長照、社宅等，及強化交通路網等原則，文化局將參照相關意見納入眷村活化再發展方向辦理。

外界關心左營眷村未來可能面臨的困境，文化局強調，左營海軍眷村並未解除或縮小文化景觀，活化文化資產是目前社會最大共識。原本文化景觀區內老樹均已進行調查紀錄，未來將以老樹納入新舊融合方式引進民間資源活化。

高雄市文化局希望保存眷村文化紋理。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局希望保存眷村文化紋理。圖／高雄市文化局提供
看村場域活化為眷村民宿。圖／高雄市文化局提供
看村場域活化為眷村民宿。圖／高雄市文化局提供
尚待活化發展的左營眷村眷舍。圖／高雄市文化局提供
尚待活化發展的左營眷村眷舍。圖／高雄市文化局提供

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