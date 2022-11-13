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唐吉訶德第三家落腳高雄！大立百貨千坪店明年開幕 買氣人氣話題不墜

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：唐吉訶德官網

文／賴琬琳

國人到日本愛逛的「激安殿堂・唐吉訶德」（DON DON DONKI），將在高雄開店了。預計2023年第四季在大立百貨開設千坪店面，除了既有的特色商品，也將有特色壽司專賣店、日式特色熟食、日本直送生鮮食品專區。

唐吉訶德明年將在高雄大立百貨開設第三家店。

image source：唐吉訶德官網

南臺灣首家　唐吉訶德將開千坪店面

集結日本零食、藥妝、保養、雜貨等超好買的DON DON DONKI，繼2021年1月在西門町首開1號店，2022年1月在忠孝新生(光華商場)開設2號店，台灣的3號店則是選在南台灣，絡角高雄大立百貨。大統集團指出，DON DON DONKI大立店在 A、B 兩館 B1 樓，總面積約一千坪，將重現日本門市風格，並且還有壽司、熟食專區，加上大立百貨館內還有來自超高人氣的蔦屋書店、客美多咖啡等日系品牌，群聚效益將帶動人氣。

唐吉訶德明年將在高雄大立百貨開設第三家店。

image source：大立百貨官網

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「唐吉訶德」近兩年熱門關鍵字，包括「開幕、排隊、零食、商品、」等等，可以看出每次開幕都會創造不少話題，像是剛開始「排隊排太久」、「該買什麼」、「限定商品有哪些」，還有網紅會分享TOP10商品，鄉民比較台北兩間店的好逛程度等等，2年來話題和買氣始終不墜。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年01月01日至2022年11月10日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『唐吉訶德開幕』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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日本 網路溫度計 壽司 唐吉訶德

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