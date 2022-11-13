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不是松鼠！ 貨車深夜衝撞電線桿 高雄阿蓮4130戶停電台電搶修

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
貨車衝撞電桿，導致高雄阿蓮區停電。圖／讀者提供
貨車衝撞電桿，導致高雄阿蓮區停電。圖／讀者提供

高雄市阿蓮區12日深夜11點多，一名貨車司機不明原因自撞電線桿，被撞斷的電線桿拉扯電線，造成附近大停電。台電高雄區處表示，此意外造成阿蓮區共4130戶停電，經漏夜搶修，目前還有32戶停電，需需電桿重置後才能復電。

車禍原因警方還在調查中，男性駕駛受傷，送醫治療。但電線桿被撞斷，電線受損，立刻讓周圍一片陷入漆黑，路燈、交通號誌、住家都大停電。

台電高雄區處說，12日晚間11點17分因電桿遭貨車撞斷，造成高雄市阿蓮區中山路、忠孝路、中正路、信義路等一帶共4130戶停電。台電立即隔離故障，於晚上11點20分復電1092戶，11點51分復電1017戶；令天凌時35分復電1840戶，復電96%。今早6點1分復電149戶，復電99%。

高雄區處表示，目前剩餘停電戶數為32戶，需電桿重置後才能復電，已積極加派人力機具搶修中。

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