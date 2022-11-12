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浯島文學獎頒獎 陳慶瀚陳嘉甄兄妹同獲首獎傳佳話

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第十九屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，其中，最受矚目的是，陳慶瀚（左二）和陳嘉甄（右二）兩兄妹獲得散文創作組和短篇小說首獎，兩人的母親也一起上台領獎。記者蔡家蓁／攝影
第十九屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，其中，最受矚目的是，陳慶瀚（左二）和陳嘉甄（右二）兩兄妹獲得散文創作組和短篇小說首獎，兩人的母親也一起上台領獎。記者蔡家蓁／攝影

第十九屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，眾多藝文界作家、文友、得獎人一同匯集，共同慶賀這一年一度的文壇大事。其中，最受矚目的是，陳慶瀚和陳嘉甄兩人各以「時間的秩序」和「新婦仔」，獲得散文創作組和短篇小說首獎；兄妹同時獲獎，傳為佳話。

金門縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、建設處長李有忠、金門縣文化局副局長洪蘋萱等人都出席這項盛會。

楊鎮浯在致詞時表示，浯島文學獎自開辦以來已經歷19年，至今累積百餘件優秀作品，透過寫作者的努力，喚起大家對地域書寫的關注，除了拓寬金門文學的界限，也一步步走出一條嶄新的道路；作者在梳理生命過後的感動或感傷也都躍然紙上，串接了過去、現在，並開啟未來；縣府將持續提供空間，讓好的作品被看見，有志投身文壇者，有創作機會。

浯島文學獎今年已邁入第十九屆，各界熱烈回響，本屆收到來自美國、香港、大陸、馬來西亞的稿件，新詩組收件數也比歷年大幅增加，由各文類共計18位專業評審，通過複審、決審等評審過程，討論出今年的優勝作品，評審們說，透過作品讓我們看到了金門的縮影，帶領我們走過時間長廊。

得獎者中，最受矚目的是陳慶瀚和陳嘉甄，兩人各以「時間的秩序」和「新婦仔」，獲得散文創作組和短篇小說首獎；兄妹同時獲獎，傳為佳話。

來自金沙鎮陽翟的陳慶瀚家有4兄妹，其中3人博士、1人碩士。陳慶瀚是法國法蘭西孔德大學資訊與自動化工程博士，現任中央大學資工系教授；陳嘉甄為政治大學教育博士，現擔任國小教師。

本屆新詩組首獎作品《將軍令—葬禮前的採訪》是遠從美國舊金山寄出，飄洋過海來到金門，獲得首獎的邱瀟君，與金門雖並沒有深厚淵源，但長期旅美的她，此次是專程從美國來到金門領獎，67歲的她感謝文化局頒給她這座「終身成就獎」。

另外，國史館台灣文獻館獲獎部分，包括地方志書優等獎：金門村史計有4件作品包括：林怡種--《莊厝演義》、「陳永富--《亙古通今　榜林村史》、「王振漢--《三村一脈‧同氣連枝《珩厝、后盤山、西山村》村史》、「翁炳賜--《鄉野毫光-盤山村》。推廣性書刊佳作獎有：林馬騰「老兵憶舊:大膽島雜談」、黃逸歆「品德完人—黃偉」、李建緯、廖伯豪、賴怡慈、周明翰的「傳神:走進金門祖先畫像」也於今日一同頒獎表揚。

第十九屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，國立金門大學電子系教授翁克偉也以「鄉野毫光-盤山村」一書獲得地方志書優等獎。記者蔡家蓁／攝影
第十九屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，國立金門大學電子系教授翁克偉也以「鄉野毫光-盤山村」一書獲得地方志書優等獎。記者蔡家蓁／攝影
林馬騰也獲國史館台灣文獻館的推廣性書刊佳作獎，雖然行動不便，他也特別到場領獎。記者蔡家蓁／攝影
林馬騰也獲國史館台灣文獻館的推廣性書刊佳作獎，雖然行動不便，他也特別到場領獎。記者蔡家蓁／攝影
頒獎典禮上，也代頒發國史館台灣文獻館的地方志書優等獎，地方文史者林怡種以「莊厝演義」一書獲獎。記者蔡家蓁／攝影
頒獎典禮上，也代頒發國史館台灣文獻館的地方志書優等獎，地方文史者林怡種以「莊厝演義」一書獲獎。記者蔡家蓁／攝影
第十九屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，各組優勝者上台合影。記者蔡家蓁／攝影
第十九屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，各組優勝者上台合影。記者蔡家蓁／攝影

金門

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